राजस्थान की बेटी आस्था अग्रवाल ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में कराया टॉस, गूगल-पे ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

India vs South Africa Women World Cup: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है. इस ऐतिहासिक मुकाबले में टॉस कराने का गौरव अलवर की बेटी आस्था अग्रवाल को मिला.

Published: Nov 02, 2025, 11:44 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 11:44 PM IST

राजस्थान की बेटी आस्था अग्रवाल ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में कराया टॉस, गूगल-पे ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

India vs South Africa Women World Cup: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है. यह मैच अलवर और राजस्थान के लोगों के लिए और भी खास हो गया, क्योंकि इस ऐतिहासिक मुकाबले में टॉस कराने का गौरव अलवर की बेटी आस्था अग्रवाल को मिला.

आस्था गूगल-पे में मार्केटिंग मैनेजर हैं और अलवर स्कीम नंबर-2 निवासी बिजनेसमैन रवि अग्रवाल की बेटी हैं. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की स्पॉन्सर कंपनी गूगल ने आस्था को टूर्नामेंट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी. टिकट मैनेजमेंट से लेकर अन्य पैकेज तय करने तक इस बड़े आयोजन की कई प्रमुख जिम्मेदारियां आस्था ने सफलतापूर्वक निभाईं. मैच से एक दिन पहले गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें मैसेज कर फाइनल में टॉस कराने की सूचना दी थी.

जैसे ही आस्था मैदान में पहुंचीं और उनकी मौजूदगी में टॉस हुआ. यह क्षण अलवर के लिए गर्व का पल बन गया. उनके परिवार ने टीवी स्क्रीन पर यह दृश्य देखकर भावुक होकर खुशी जताई. घर पर पिता रवि अग्रवाल, मां ऊषा, भाई मधुर, भाभी वेनू और भतीजे मनन ने उनका यह ऐतिहासिक पल देखा.

पिता रवि अग्रवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा- “आस्था को बचपन से मेहनत करते देखा है. छोटी शुरुआत के बाद उसने आईआईटी रुड़की, आईएसबी हैदराबाद में पढ़ाई कर सफलता पाई. मैकेंजी में काम करने के बाद गूगल में बड़ी जिम्मेदारी मिली और अब वर्ल्ड कप फाइनल में टॉस कराकर उसने अलवर का नाम रोशन किया. पूरी फैमिली को गर्व है. आज आस्था ने पूरे देश को संदेश दिया है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं.

आस्था पढ़ाई में हमेशा मेरिट रही हैं और बास्केटबॉल की उत्कृष्ट खिलाड़ी रह चुकी हैं. उनकी भाभी वेनू अग्रवाल ने भी उनकी लगन और मेहनत की सराहना की. आस्था के पति राहुल शाह सिंगापुर बेस्ड फाइनेंस एवं टेक्नोलॉजी कंपनी Aspire में सीनियर मैनेजर- स्टेटजी एंड ऑपरेशन के पद पर कार्यरत हैं. दोनों फिलहाल चेन्नई में रहते हैं. आस्था का एक बेटा है. आस्था अग्रवाल के पिता रवि अग्रवाल काफी खुश थे.

