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अलवर में 36 करोड़ की नहर पक्कीकरण परियोजना का शिलान्यास, किसानों को मिलेगा सिंचाई का बड़ा लाभ

Rajasthan Government Project: अलवर के अकबरपुर क्षेत्र में रविवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव और वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने नहर पक्कीकरण परियोजना का शिलान्यास किया.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jun 21, 2026, 11:29 PM|Updated: Jun 21, 2026, 11:29 PM
अलवर में 36 करोड़ की नहर पक्कीकरण परियोजना का शिलान्यास, किसानों को मिलेगा सिंचाई का बड़ा लाभ
Image Credit: Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project: राजस्थान के अलवर जिले में अकबरपुर क्षेत्र के नटनी का बारां गांव में रविवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव और वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने नहर पक्कीकरण परियोजना का शिलान्यास किया. यह परियोजना नटनी का बारां से जयसमंद झील तक नहर के पक्कीकरण से संबंधित है, जिसपर लगभग 36 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

परियोजना के पूरा होने के बाद जयसमंद झील तक अधिक मात्रा में पानी पहुंच सकेगा. इससे क्षेत्र के भूजल स्तर में सुधार होगा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा. कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने कहा कि नहर के पक्कीकरण से पानी की बर्बादी रुकेगी, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और आसपास के गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.

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उन्होंने यह भी बताया कि यह परियोजना जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी. इस अवसर पर अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, पूर्व विधायक जयराम जाटव, बानसुर विधायक देवीसिंह शेखावत, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, पूर्व प्रधान प्रेम पटेल और प्रधान दौलतराम सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे.

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विकास और जल प्रबंधन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई. वहीं ग्रामीणों ने नहर पक्कीकरण परियोजना के शिलान्यास पर खुशी जताते हुए इसे किसानों और जल संरक्षण के लिए एक अहम पहल बताया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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