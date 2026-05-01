/सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

Rajasthan Government Project: राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले प्रस्तावित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD NH) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए नई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने हेतु कंसल्टेंट एजेंसी का चयन कर लिया है. एजेंसी को 6 महीने के भीतर DPR तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है.

क्या है सरिस्का एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट

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यह प्रस्तावित एलिवेटेड रोड लगभग 40 किलोमीटर लंबा होगा, जो अलवर के नटनी का बारां से थानागाजी के थैंक्यू बोर्ड तक बनेगा। इस रोड का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाना और यातायात को सुगम बनाना है. नई DPR में वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता, बजट को कम रखना, आधुनिक और विदेशी तकनीक का उपयोग और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

पहले बनाई गई DPR में लागत 2000 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने खामियों के कारण वापस लौटा दिया था. अब नई DPR में लागत घटाकर लगभग 1000 करोड़ रुपये के आसपास रखने का प्रयास किया जा रहा है. सरिस्का क्षेत्र में अक्सर वन्यजीव सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं. एलिवेटेड रोड बनने से जानवरों की आवाजाही सुरक्षित रहेगी. सड़क हादसों में कमी आएगी. पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. यह प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शुरू किया गया है, जिससे इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है.

इस एलिवेटेड रोड के बनने के बाद अलवर से थानागाजी होते हुए जयपुर तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट की बचत होगी. वर्तमान में यह सफर करीब 3 घंटे 45 मिनट का है, जो घटकर लगभग 3 घंटे रह जाएगा. यह प्रोजेक्ट पिछले चार सालों से लंबित है. पहले DPR में खामियां और अधिक लागत के चलते इसे मंजूरी नहीं मिल सकी.

अब नया रूट तय होने और DPR तैयार होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यह प्रोजेक्ट जल्द ही धरातल पर उतरेगा. नेशनल हाइवे PWD के एक्सईएन वेद प्रकाश शर्मा के अनुसार, नई DPR के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है और काम शुरू हो चुका है. रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा.