पाकिस्तान के लिए जासूसी कर खोखला कर रहा था देश, राजस्थान इंटेलिजेंस ने अलवर से मंगत सिंह को किया गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: अलवर में राजस्थान इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले अलवर निवासी मंगत सिंह को गिरफ्तार किया है. शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत यह कार्रवाई की गई है. जांच में सामने आया कि मंगत सिंह सोशल मीडिया के जरिए पाक खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स के संपर्क में था.

पाकिस्तानी महिला हैंडलर्स ने छद्म नाम 'ईशा शर्मा' की आईडी का इस्तेमाल करते हुए हनीट्रैप के जरिए उसे धनराशि का लालच देकर गोपनीय सूचनाएं हासिल कीं. मंगत सिंह अलवर छावनी और देश के अन्य सामरिक स्थलों की महत्वपूर्ण जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से पाक हैंडलर्स तक पहुंचा रहा था. यह सूचनाएं 'ऑपरेशन सिंदूर' से पहले और बाद में भी साझा की गईं. पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है.

सामरिक क्षेत्रों में विशेष निगरानी

राजस्थान इंटेलिजेंस ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रदेश के सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों, खासकर अलवर जैसे संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ाई गई थी. अलवर, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटा हुआ है, सामरिक और सुरक्षा दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी दौरान गोविंदगढ़, अलवर निवासी मंगत सिंह की संदिग्ध गतिविधियां पकड़ी गईं, जिससे उसकी जांच शुरू हुई.

दो वर्षों से पाक एजेंसी के संपर्क में

जांच में खुलासा हुआ कि मंगत सिंह पिछले दो वर्षों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलरों के संपर्क में था. वह सोशल मीडिया के माध्यम से इन हैंडलरों से जुड़ा और संवेदनशील सूचनाएं साझा करता रहा. एक महिला हैंडलर, जो “ईशा शर्मा” के फर्जी नाम से काम कर रही थी, ने हनीट्रैप और धन के लालच के जरिए उसे फंसाया. मंगत सिंह ने अलवर छावनी और देश के अन्य सामरिक स्थलों की गोपनीय जानकारी साझा की, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था.

मोबाइल जांच से पुष्टि

केन्द्रीय पूछताछ केंद्र, जयपुर में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गहन पूछताछ और मोबाइल तकनीकी जांच के बाद इन तथ्यों की पुष्टि की. जांच में पता चला कि मंगत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सूचनाएं लीक कीं. इसके बाद 10 अक्टूबर 2025 को स्पेशल पुलिस स्टेशन, सीआईडी इंटेलिजेंस, जयपुर में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया.

आगे की कार्रवाई

पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं. मंगत सिंह से पूछताछ जारी है ताकि इस जासूसी नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके. यह घटना राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर करती है, और अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है.