खैरथल का ऐसा गांव जिसमें आज तक नहीं गई पुलिस, थाने में आजतक नहीं हुई कोई FIR

Khairthal News: खैरथल जिले से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित बसा एक ऐसा आदर्श गांव, जिसकी मिसाल अब उन गांवों में होनी लगी है जहां लोग अपनो की जान के दुश्मन बने हुए हैं. जिले का भोजपुर एक आदर्श गांव में आता है, जहां पर लोग पूरी तरह से नशा मुक्त है, इस गांव में युवा बुजुर्ग बच्चों किसी भी चीज का नशा नहीं करते हैं. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kuldeep malwar
Published: Jan 01, 2026, 11:12 AM IST | Updated: Jan 01, 2026, 11:12 AM IST

साथ ही अगर कोई नशा करता हुआ ग्रामीणों को मिलता है तो उनको गांव के लोग मिलकर जुर्माना लगाते हैं, गांव में क्राइम की बात करें तो जीरो प्रतिशत इस गांव में क्राइम है, साथ ही अगर गांव में कोई घटना हो भी जाती है तो उसको आपस में मिलकर सुलझा लिया जाता है.

पुलिस तक बात जाने ही नहीं देते है ना ही इस गांव के किसी भी व्यक्ति के ऊपर आजतक थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, ये बात खुद जिले के पुलिस कप्तान मनीष चौधरी ने भी माना कि इस गांव में कभी भी किसी विवाद की जानकारी थाने नहीं आई है, साथ ही खैरथल थाने में किसी भी तरह का गांव के लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.

क्या है भोजपुर गांव का इतिहास
बताया जा रहा है कि भोजपुर गांव की स्थापना वर्ष 1947 से पहले हुई थी. भारत-पाकिस्तान बंटवारे के समय यह गांव पूरी तरह खाली हो गया था, ग्रामीणों के अनुसार बंटवारे से पहले इस गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग निवास करते थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, इसके बाद सिंध प्रांत से विस्थापित होकर आए नट समाज के लगभग 14 से 15 परिवारों को इस गांव में बसाया गया तभी से नट समाज यहां निवास कर रहा है और गांव का पुनर्निर्माण इसी समुदाय ने किया.

Trending Now

भोजपुर गांव में सबसे ज्यादा नट बिरादरी के लोग आपसी भाईचारे और प्यार प्रेम के साथ रहते आ रहे हैं, इस गांव में अब करीब 800 लोगों की जनसंख्या है, इसके अलावा यहां करीब 500 वोटर हैं जो ग्राम पंचायत पतलिया के अधीन आता है. इस गांव में एक ही सरकारी विद्यालय जो 12वीं क्लास तक संचालित हो रहा है, जिसमें करीब ढाई सौ बच्चे अध्ययन कर रहे हैं. भोजपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव के शहनाई वादक हैं जो भारत के हर कोने में शहनाई बजाने के लिए जाते हैं.

