Zee Rajasthan
भिवाड़ी जिला अस्पताल में एक साथ पहुंचे सात शव, मिट्टी ढहने से श्रमिकों की मौत

Rajasthan Mudslide: भिवाड़ी जिला अस्पताल में सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एंबुलेंस के जरिए एक साथ 7 शव अस्पताल पहुंचे. अचानक बड़ी संख्या में शव आने से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 10, 2026, 12:11 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 12:11 PM IST

भिवाड़ी जिला अस्पताल में एक साथ पहुंचे सात शव, मिट्टी ढहने से श्रमिकों की मौत

Rajasthan Mudslide: राजस्थान के भिवाड़ी में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसे के बाद जिला अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. जब एंबुलेंस के जरिए एक साथ 7 शव अस्पताल पहुंचे, तो पूरे परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, ये सभी शव भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल से जिला अस्पताल लाए गए थे. बताया जा रहा है कि भिवाड़ी से सटे हरियाणा क्षेत्र में कापड़ीवास मोड़ के पास अचानक मिट्टी ढहने से बड़ा हादसा हो गया.

इस दौरान वहां काम कर रहे कई श्रमिक मलबे के नीचे दब गए. हादसे के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. इस हादसे में सात श्रमिकों की मौत की पुष्टि सामने आई है, जबकि कुछ अन्य श्रमिकों के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

मृतकों के शव एंबुलेंस के जरिए भिवाड़ी के जिला अस्पताल पहुंचाए गए. अचानक बड़ी संख्या में शव आने से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, हादसे के बाद अभी भी कुछ श्रमिकों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही भिवाड़ी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं. मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं राहत और बचाव कार्य भी जारी बताया जा रहा है.

