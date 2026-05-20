/अलवर में खेलते-खेलते मौत के जाल में फंसी दो मासूम बहनें… कार में दम घुटने से थम गई सांसें

Alwar News: अलवर जिले में हाल के दिनों में बच्चों से जुड़े कई दर्दनाक मामले सामने आए हैं, जिनसे पूरा इलाका दहशत और गम में डूब गया है. एक तरफ जहां कुछ दिन पहले 8 महीने की मासूम बच्ची को उसकी मां द्वारा तेजाब पिलाने का आरोप सामने आया था और इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया, वहीं अब एक और दिल दहला देने वाली घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है. इस बार दो सगी बहनों की कार के अंदर दम घुटने से मौत हो गई. पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

यह घटना अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के खुदनपूरी इलाके की है, जहां बुधवार (20 मई) को खेलते-खेलते दो मासूम बच्चियां एक कार में बंद हो गईं और दम घुटने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम जैसा माहौल बन गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों के मुताबिक दोनों बच्चियां घर के पास ही खेल रही थीं और खेलते-खेलते पास के एक कार सर्विस सेंटर तक पहुंच गईं. वहां खड़ी एक कार में वे दोनों अंदर बैठ गईं. इसी दौरान अचानक कार के दरवाजे लॉक हो गए और दोनों बच्चियां बाहर नहीं निकल पाईं. अंदर ही अंदर वे मदद के लिए छटपटाती रहीं, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी.

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जब काफी देर तक बच्चियां घर नहीं लौटीं तो परिवार और आसपास के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान वे दोनों बच्चियां सर्विस सेंटर में खड़ी कार के अंदर बेहोशी की हालत में मिलीं. तुरंत उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार कैसे लॉक हुई और सुरक्षा में कहां चूक हुई. इस हादसे के बाद पूरे खुदनपूरी इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है.

इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि दोनों बच्चियों ने पहले ही अपनी मां को खो दिया था. उनकी मां का करीब चार साल पहले निधन हो गया था. इसके बाद पिता रमेश ही दोनों बेटियों को संभाल रहे थे और वही उनकी पूरी दुनिया थीं. लेकिन इस हादसे ने पिता की जिंदगी भी पूरी तरह उजाड़ दी. स्थानीय लोग भी इस घटना से बेहद दुखी हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. लोगों का कहना है कि ऐसी जगहों पर लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए बच्चों पर हमेशा नजर रखना जरूरी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.