अलवर कॉलेज में दिनदहाड़े हंगामा! लॉ छात्रा से छेड़छाड़ के बाद मारपीट, दोनों बदमाश बाइक पर फरार

Alwar News: अलवर के आर्ट्स कॉलेज में शनिवार को LLB प्रथम वर्ष की परीक्षा देने आई एक छात्रा के साथ दो युवकों ने बदसलूकी और हाथापाई कर दी. छात्रा लगातार कॉलेज कैंपस में जोर से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन वहां मौजूद शिक्षक और छात्र दोनों हमलावरों को पकड़ नहीं पाए. मारपीट के बाद दोनों युवक बाइक पर बैठकर जल्दी से भाग निकले.

घटना की खबर मिलते ही कुछ छात्र नेता कॉलेज पहुंचे और वहां माहौल गर्म हो गया. इसी दौरान पीड़िता के दादा, जो जिला पार्षद हैं, भी कॉलेज पहुंचे. छात्रा ने रोते हुए उन्हें पूरी घटना समझाई. परिजन और छात्र नेता प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचे, जहां सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी गई. फुटेज में दोनों आरोपियों की पहचान जिप्पीन यादव और आसिफ के रूप में हुई, जो कॉलेज के छात्र नहीं हैं. पीड़िता के दादा ने बताया कि दोनों युवक फुटेज में साफ दिखाई दे रहे हैं और उनके खिलाफ शिवाजी पार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है.

छात्रा अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, तभी दोनों युवक बाइक से आए और उसे देखते हुए अशोभनीय हरकतें करने लगे. विरोध करने पर एक युवक पेड़ से डंडा तोड़ने लगा और दूसरे ने छात्रा को थप्पड़ मार दिया और सीने पर लात मारी. उसकी चीख सुनकर लोग तो जमा हुए, लेकिन किसी ने भी बीच में आकर रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई. इसके बाद दोनों युवक मारपीट कर भाग गए.

यह घटना लाइब्रेरी के पास हुई. शोर सुनकर लाइब्रेरी स्टाफ भी मौके पर पहुंचा, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए. बाद में पुलिस भी कॉलेज पहुंची. छात्रा LLB प्रथम वर्ष की परीक्षा देने आई थी और इसी दौरान यह वारदात हो गई. अलवर में बाइक से आए दो लड़कों ने कॉलेज में घुसकर लॉ छात्रा पर हमला कर दिया. छात्रा ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की. वह शनिवार को परीक्षा देने कॉलेज आई थी.

छात्रा मदद के लिए चिल्लाती रही, मगर परिसर में मौजूद स्टाफ और छात्र सिर्फ देखते रहे. किसी ने भी युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की. हमले के बाद दोनों युवक तेजी से निकल गए. घटना के बाद छात्र नेता कॉलेज आए और विरोध जताया. सीसीटीवी में दोनों आरोपियों की पहचान साफ हो गई. जिप्पीन यादव बैंक में रिकवरी एजेंट है, जबकि आसिफ कॉलेज के छात्र नेता इरफान खान का छोटा भाई है. दोनों कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं. पीड़िता के दादा ने दोनों के खिलाफ शिकायत दी है.

छात्रा ने बताया कि वह सहेलियों के साथ बैठी थी जब दोनों युवक वहाँ पहुंचे और भद्दी हरकतें करने लगे. विरोध करने पर एक ने पेड़ से डंडा तोड़ा और दूसरे ने उसे थप्पड़ मारा और सीने पर लात मारी. वह चिल्लाई, भीड़ भी इकट्ठा हुई, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की. वहीं पीड़िता के दादा ने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि कॉलेज के अंदर ऐसी घटना हो गई. न कोई सुरक्षा गार्ड है, न पुलिस का इंतजाम. कुछ कैमरे चलते हैं, कुछ बंद पड़े हैं.

ASI समर दिन खान ने कहा कि कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट की घटना सामने आई है. छात्रा ने दादा के साथ थाने में रिपोर्ट दी है. छेड़छाड़, धमकी और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश जारी है.