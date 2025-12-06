Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अलवर कॉलेज में दिनदहाड़े हंगामा! लॉ छात्रा से छेड़छाड़ के बाद मारपीट, दोनों बदमाश बाइक पर फरार

Rajasthan News: अलवर के आर्ट्स कॉलेज में LLB छात्रा से दो युवकों ने छेड़छाड़ कर मारपीट की और बाइक से भाग गए. छात्रा मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई रोक नहीं पाया. सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान जिप्पीन यादव और आसिफ के रूप में हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Jugal Kishore
Published: Dec 06, 2025, 10:59 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 10:59 PM IST

Trending Photos

बिना सीमेंट के 1000 सालों तक टिके राजस्थान के किले, जानिए इसके पीछे का असली राज!
7 Photos
rajasthan quiz

बिना सीमेंट के 1000 सालों तक टिके राजस्थान के किले, जानिए इसके पीछे का असली राज!

Aadhaar App का बड़ा धमाका! घर बैठे बदले मोबाइल नंबर, सबसे जरूरी प्रक्रिया अब हुई बेहद आसान
8 Photos
aadhar card update

Aadhaar App का बड़ा धमाका! घर बैठे बदले मोबाइल नंबर, सबसे जरूरी प्रक्रिया अब हुई बेहद आसान

ऊंट पालन से बदल जाएगी किस्मत, जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं करोड़पति!
7 Photos
rajasthan news

ऊंट पालन से बदल जाएगी किस्मत, जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं करोड़पति!

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो दरवाजा, जो साल में सिर्फ खुलता है 4 बार?
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो दरवाजा, जो साल में सिर्फ खुलता है 4 बार?

अलवर कॉलेज में दिनदहाड़े हंगामा! लॉ छात्रा से छेड़छाड़ के बाद मारपीट, दोनों बदमाश बाइक पर फरार

Alwar News: अलवर के आर्ट्स कॉलेज में शनिवार को LLB प्रथम वर्ष की परीक्षा देने आई एक छात्रा के साथ दो युवकों ने बदसलूकी और हाथापाई कर दी. छात्रा लगातार कॉलेज कैंपस में जोर से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन वहां मौजूद शिक्षक और छात्र दोनों हमलावरों को पकड़ नहीं पाए. मारपीट के बाद दोनों युवक बाइक पर बैठकर जल्दी से भाग निकले.

घटना की खबर मिलते ही कुछ छात्र नेता कॉलेज पहुंचे और वहां माहौल गर्म हो गया. इसी दौरान पीड़िता के दादा, जो जिला पार्षद हैं, भी कॉलेज पहुंचे. छात्रा ने रोते हुए उन्हें पूरी घटना समझाई. परिजन और छात्र नेता प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचे, जहां सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी गई. फुटेज में दोनों आरोपियों की पहचान जिप्पीन यादव और आसिफ के रूप में हुई, जो कॉलेज के छात्र नहीं हैं. पीड़िता के दादा ने बताया कि दोनों युवक फुटेज में साफ दिखाई दे रहे हैं और उनके खिलाफ शिवाजी पार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है.

छात्रा अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, तभी दोनों युवक बाइक से आए और उसे देखते हुए अशोभनीय हरकतें करने लगे. विरोध करने पर एक युवक पेड़ से डंडा तोड़ने लगा और दूसरे ने छात्रा को थप्पड़ मार दिया और सीने पर लात मारी. उसकी चीख सुनकर लोग तो जमा हुए, लेकिन किसी ने भी बीच में आकर रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई. इसके बाद दोनों युवक मारपीट कर भाग गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यह घटना लाइब्रेरी के पास हुई. शोर सुनकर लाइब्रेरी स्टाफ भी मौके पर पहुंचा, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए. बाद में पुलिस भी कॉलेज पहुंची. छात्रा LLB प्रथम वर्ष की परीक्षा देने आई थी और इसी दौरान यह वारदात हो गई. अलवर में बाइक से आए दो लड़कों ने कॉलेज में घुसकर लॉ छात्रा पर हमला कर दिया. छात्रा ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की. वह शनिवार को परीक्षा देने कॉलेज आई थी.

छात्रा मदद के लिए चिल्लाती रही, मगर परिसर में मौजूद स्टाफ और छात्र सिर्फ देखते रहे. किसी ने भी युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की. हमले के बाद दोनों युवक तेजी से निकल गए. घटना के बाद छात्र नेता कॉलेज आए और विरोध जताया. सीसीटीवी में दोनों आरोपियों की पहचान साफ हो गई. जिप्पीन यादव बैंक में रिकवरी एजेंट है, जबकि आसिफ कॉलेज के छात्र नेता इरफान खान का छोटा भाई है. दोनों कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं. पीड़िता के दादा ने दोनों के खिलाफ शिकायत दी है.

छात्रा ने बताया कि वह सहेलियों के साथ बैठी थी जब दोनों युवक वहाँ पहुंचे और भद्दी हरकतें करने लगे. विरोध करने पर एक ने पेड़ से डंडा तोड़ा और दूसरे ने उसे थप्पड़ मारा और सीने पर लात मारी. वह चिल्लाई, भीड़ भी इकट्ठा हुई, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की. वहीं पीड़िता के दादा ने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि कॉलेज के अंदर ऐसी घटना हो गई. न कोई सुरक्षा गार्ड है, न पुलिस का इंतजाम. कुछ कैमरे चलते हैं, कुछ बंद पड़े हैं.

ASI समर दिन खान ने कहा कि कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट की घटना सामने आई है. छात्रा ने दादा के साथ थाने में रिपोर्ट दी है. छेड़छाड़, धमकी और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news