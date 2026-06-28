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कोटपूतली में 21 गायों की मौत से मचा हड़कंप, बीयर कंपनी के कथित जहरीले कचरे पर उठे बड़े सवाल

Rajasthan News: कोटपूतली-बहरोड़ के शाहजहांपुर में कथित तौर पर बीयर कंपनी के औद्योगिक अपशिष्ट को खाने से 21 गायों की मौत हो गई. कई अन्य गोवंश बीमार हैं. पशुपालक ने थाने में शिकायत दी है. ग्रामीणों और गौसेवकों ने पोस्टमार्टम, जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAmit kumar yadav
Published: Jun 28, 2026, 09:10 PM|Updated: Jun 28, 2026, 09:10 PM
कोटपूतली में 21 गायों की मौत से मचा हड़कंप, बीयर कंपनी के कथित जहरीले कचरे पर उठे बड़े सवाल
Image Credit: कोटपुतली में जहरीला कचरा खाने से 21 गायों की मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. सांसेडी मोड़ के पास कथित तौर पर एक बीयर निर्माण कंपनी (UB कंपनी) का औद्योगिक कचरा खाने से 21 गायों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पश्चिम राजस्थान से आए चरवाहों की करीब 100 गायों के झुंड ने सड़क किनारे पड़े सड़े-गले जौ के अवशेष खा लिए. इसके बाद पानी पीते ही गायों की तबीयत बिगड़ने लगी और एक-एक कर उनकी मौत होने लगी. घटना के बाद इलाके में ग्रामीणों, गौसेवकों और गोरक्षा संगठनों में भारी आक्रोश है.

कैसे हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार चरवाहे अपने गोवंश को चराते हुए हाईवे के पास सांसेडी मार्ग पर पहुंचे थे. वहीं बोरों में कथित तौर पर कंपनी का औद्योगिक अपशिष्ट पड़ा हुआ था. गायों ने उसे खा लिया. कुछ ही देर बाद जब उन्होंने पानी पिया तो कई गायें लड़खड़ाने लगीं और गिरने लगीं. देखते ही देखते कई गायों की मौत हो गई.

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21 गायों की मौत, कई अब भी बीमार
अब तक 21 गायों की मौत की पुष्टि की जा रही है, जबकि कई अन्य गोवंश बीमार बताए जा रहे हैं. पशुपालकों के अनुसार मृत गायों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि कुछ जानवरों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. इससे चरवाहों और ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है.

पशुपालक ने दी थाने में शिकायत
गोवंश के मालिक रीनाराम रैबारी, निवासी गोलुआ जिला जालौर ने शाहजहांपुर थाने में शिकायत दी है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित कंपनी का जहरीला औद्योगिक कचरा खुले में फेंका गया था. इसी को खाने से गायों की मौत हुई. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

मौके पर पहुंचे अधिकारी और गौसेवक
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पशु चिकित्सकीय टीम, जौनायचा खुर्द के सरपंच एवं प्रशासक अजीत यादव, उपसरपंच सुरेश सेठ और कई गौसेवक मौके पर पहुंचे. टीम ने बीमार गायों की स्थिति देखी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था शुरू कराई.

जांच और कार्रवाई की मांग
गौसेवा संगठनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मृत गायों का पोस्टमार्टम कराया जाए और कथित औद्योगिक अपशिष्ट के नमूनों की जांच हो. उनका कहना है कि अगर कचरे का सुरक्षित निस्तारण किया जाता तो इतनी बड़ी संख्या में बेजुबान जानवरों की जान नहीं जाती. लोगों ने जिम्मेदार कंपनी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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