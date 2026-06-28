/कोटपूतली में 21 गायों की मौत से मचा हड़कंप, बीयर कंपनी के कथित जहरीले कचरे पर उठे बड़े सवाल

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. सांसेडी मोड़ के पास कथित तौर पर एक बीयर निर्माण कंपनी (UB कंपनी) का औद्योगिक कचरा खाने से 21 गायों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पश्चिम राजस्थान से आए चरवाहों की करीब 100 गायों के झुंड ने सड़क किनारे पड़े सड़े-गले जौ के अवशेष खा लिए. इसके बाद पानी पीते ही गायों की तबीयत बिगड़ने लगी और एक-एक कर उनकी मौत होने लगी. घटना के बाद इलाके में ग्रामीणों, गौसेवकों और गोरक्षा संगठनों में भारी आक्रोश है.

कैसे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार चरवाहे अपने गोवंश को चराते हुए हाईवे के पास सांसेडी मार्ग पर पहुंचे थे. वहीं बोरों में कथित तौर पर कंपनी का औद्योगिक अपशिष्ट पड़ा हुआ था. गायों ने उसे खा लिया. कुछ ही देर बाद जब उन्होंने पानी पिया तो कई गायें लड़खड़ाने लगीं और गिरने लगीं. देखते ही देखते कई गायों की मौत हो गई.

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21 गायों की मौत, कई अब भी बीमार

अब तक 21 गायों की मौत की पुष्टि की जा रही है, जबकि कई अन्य गोवंश बीमार बताए जा रहे हैं. पशुपालकों के अनुसार मृत गायों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि कुछ जानवरों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. इससे चरवाहों और ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है.

पशुपालक ने दी थाने में शिकायत

गोवंश के मालिक रीनाराम रैबारी, निवासी गोलुआ जिला जालौर ने शाहजहांपुर थाने में शिकायत दी है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित कंपनी का जहरीला औद्योगिक कचरा खुले में फेंका गया था. इसी को खाने से गायों की मौत हुई. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

मौके पर पहुंचे अधिकारी और गौसेवक

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पशु चिकित्सकीय टीम, जौनायचा खुर्द के सरपंच एवं प्रशासक अजीत यादव, उपसरपंच सुरेश सेठ और कई गौसेवक मौके पर पहुंचे. टीम ने बीमार गायों की स्थिति देखी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था शुरू कराई.

जांच और कार्रवाई की मांग

गौसेवा संगठनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मृत गायों का पोस्टमार्टम कराया जाए और कथित औद्योगिक अपशिष्ट के नमूनों की जांच हो. उनका कहना है कि अगर कचरे का सुरक्षित निस्तारण किया जाता तो इतनी बड़ी संख्या में बेजुबान जानवरों की जान नहीं जाती. लोगों ने जिम्मेदार कंपनी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.