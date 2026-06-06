/अलवर में घर में घुसकर चोरी, दस्तावेज और मोबाइल के जरिए खाते से उड़ाए साढ़े 3 लाख

Alwar News: अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित गणपति विहार में चोरी और बैंक फ्रॉड का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक चोर ने रिटायर्ड फौजी और रेलवे के पूर्व टीसी अमरीक सिंह के घर में घुसकर महत्वपूर्ण दस्तावेज और मोबाइल फोन चोरी कर लिया. आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर आरोपी ने उनके बैंक खाते से करीब साढ़े तीन लाख रुपये निकाल लिए.

पीड़ित अमरीक सिंह ने बताया कि घटना की रात वह घर में सो रहे थे. इसी दौरान चोर अंदर घुस आया और आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, सैनिक कैंटीन कार्ड, ईसीएचएस कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज समेट लिए. जब चोर उनका मोबाइल उठाकर ले जाने लगा तो उनकी नींद खुल गई. उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर सामान लेकर फरार हो गया.

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पीड़ित के अनुसार, वह चोर के पीछे मोहल्ले तक दौड़े और “चोर-चोर” चिल्लाते रहे, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भाग निकला. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. मामला उस समय और गंभीर हो गया जब 3 जून को अमरीक सिंह ने अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाया. इसमें सामने आया कि 31 मई से 3 जून के बीच अलवर, किशनगढ़बास और तिजारा में अलग-अलग ट्रांजेक्शन कर खाते से करीब साढ़े तीन लाख रुपये निकाल लिए गए.

हैरानी की बात यह है कि 5 जून को दर्ज एफआईआर में पुलिस ने केवल भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) में मामला दर्ज किया. चोरी की धाराएं नहीं जोड़ी गईं और रिपोर्ट में घटना को केवल दस्तावेज व मोबाइल गुम होना बताया गया. पीड़ित ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस को स्पष्ट रूप से घर में चोरी की पूरी घटना बताई थी, लेकिन इसके बावजूद शिकायत को सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया. इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.