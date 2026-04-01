अलवर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस पर फायरिंग करने वाले तीनों आरोपियों को 7-7 साल की सजा

Alwar News: अलवर जिले में अवैध हथियार निर्माण और पुलिस पर फायरिंग के एक चर्चित मामले में एडीजे कोर्ट नंबर-1 ने बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायाधीश धीरज शर्मा ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला पिछले करीब 10 वर्षों से अदालत में विचाराधीन था, जिस पर अब जाकर फैसला आया है.

अपर लोक अभियोजक (एपीपी) नवनीत तिवारी ने बताया कि 28 अक्टूबर 2016 को नौगांवा थाना के तत्कालीन एसएचओ शिवराम गुर्जर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मूनपुर करमला के जंगलों में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. कुछ देर चली इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए. मौके से दो देशी कट्टे और चार जिंदा कारतूस के अलावा हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे धौंकनी, नाल, ड्रिल मशीन, बट के टुकड़े, संडासी, शिकंजा मशीन, हथौड़ी, आरी और छेनी जब्त की गई. इसके साथ ही 32 बोर की तीन पिस्टल, 12 बोर की पोना दुनाली और सिंगल नाली बंदूकें, 315 बोर की डबल बैरल व सिंगल बैरल बंदूकें, एक 12 बोर का देशी कट्टा, 315 बोर के 9 कट्टे, 35 बोर के 21 कारतूस और 12 बोर के 5 कारतूस भी बरामद किए गए.

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लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने साहुन पुत्र इनायत निवासी लहचोड़ी गोवर्धन, शाकिर पुत्र सम्मी निवासी नंदेरा बास कामा और हनफा पुत्र चंदू निवासी हातिया बरसाना को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. कोर्ट के इस फैसले को अवैध हथियार कारोबार के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

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