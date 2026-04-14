/दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 साल की मासूम बची

Alwar Accident News: अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. पिनान स्थित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 100 इंटरचेंज पुलिया पर हुए इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद निवासी मोनू यादव (32), उनकी पत्नी रीना यादव और आठ वर्षीय बेटी डोली यादव के रूप में हुई है.

मिली जानकारी के अनुसार, मोनू यादव पेशे से बस चालक था और वह इंदौर से दिल्ली जा रही एक बस चला रहा था. इसी दौरान यह भयावह हादसा हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोनू, उसकी पत्नी और बेटी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की तस्वीरें और हालात इतने गंभीर थे कि जिसने भी सुना, सन्न रह गया.

इस दर्दनाक हादसे के बीच एक राहत की बात यह रही कि परिवार की दो वर्षीय मासूम बेटी रिद्धि यादव सुरक्षित बच गई. हादसे के बाद मौके पर पहुंची राजगढ़ थाना पुलिस ने बच्ची को अपने संरक्षण में लिया. रिद्धि लगातार अपनी मां को याद कर रोती रही. पुलिसकर्मियों ने उसे चुप कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन मासूम का दर्द कम नहीं हो सका. यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर गया.

हादसे की सूचना मिलते ही परिजन राजगढ़ पहुंचे. बाद में रिद्धि को उसके मामा अपने साथ आगरा ले गए. परिजनों ने बताया कि मोनू यादव अपने परिवार के साथ एक दिन पहले ही उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर लौटा था. इस यात्रा की खुशी उसने सोशल मीडिया पर भी साझा की थी, लेकिन किसे पता था कि यह खुशी इतनी जल्दी मातम में बदल जाएगी.

पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर गया है.