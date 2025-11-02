2 मिनट में उजड़ गया पूरा परिवार! अलवर हाईवे पर थार ने छीनी चार जिंदगियां, आज हुआ अंतिम संस्कार

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे ने एक ही परिवार की खुशियों को अंधकार में बदल दिया है. शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे मेगा हाईवे पर छठी मील के पास, बाइक सवार इस परिवार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार की Mahindra Thar ने टक्कर मार दी. इस हादसे में पति-पत्नी, उनका बेटा व भतीजी तुरंत ही मौत के घाट उतार दिए गए, जबकि एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है.

4 लोगों की हुई मृत्यु

जानकारी अनुसार मृतक महेंद्र उम्र 35 वर्ष, पत्नी गुड्डी उम्र 35 वर्ष, बेटा पूर्वांश उम्र 2 वर्ष व भतीजी पायल उम्र 8 वर्ष हैं. हादसे के बाद उनका पूरा परिवार सड़क पर बिखर गया. घायल बच्ची खुशबू को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उनकी हालत अभी गंभीर बताई गई है.

तेज रफतार गाड़ी के कारण हुआ था हादसा

घटना का कारण स्थानीय लोगों का कहना है कि छठी मील के आस-पास हाईवे पर तेज़ रफ्तार से गाड़ियों का आना-जाना आम है, लेकिन स्पीड कंट्रोल के लिए प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए हैं. मौके पर पुलिस ने थार कार को जब्त कर जांच शुरू कर दी है. जैसे ही यह खबर गांव में फैली, शोक की लहर दौड़ गई. चारों के शव घर पहुंचे और एक ही घर से चार अर्थियां उठीं. महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल था. चार मासूम बेटियों की असहाय स्थिति देख हर किसी की आंखें नम हो गईं. पिता-माता, भाई सब खो चुके इस परिवार पर एक साथ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

ग्रामीणों की सरकार से गुहार

अब ग्रामीण एवं परिजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस परिवार की बेटियों की पढ़ाई एवं पालन-पोषण के लिए आर्थिक मदद दिए जाए. ताकि ये मासूम बच्चियाँ आगे जाकर तन्हा न रहें और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिम्मेदारों को चेतना होगी कि तेज गति, असंतुलित वाहन एवं सुरक्षित इंतजामों की कमी कभी-कभी किसी परिवार के जीवन को पूरी तरह उजाड़ देती है. इस परिवार की त्रासदी से हमें सबक लेना होगा कि सड़क हालात सुधारें जाएं, ताकि और-और मासूमियाँ इस तरह अनाथ न हों.

