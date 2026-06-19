/7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

Alwar News: अलवर के छठी मील पर 2 नवंबर 2025 को हुए भीषण थार हादसे में अब एक और दर्दनाक मोड़ आ गया है. हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई 4 वर्षीय खुशबू ने करीब सात महीने तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद दम तोड़ दिया. इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है.

रात 9 बजे अचानक बिगड़ गई थी तबीयत

परिजनों के मुताबिक, गुरुवार रात करीब 9 बजे खुशबू की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी सांसें तेज होने लगीं. कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई. बाद में परिजन शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

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2 नवंबर 2025 को हुआ था खतरनाक हादसा

गौरतलब है कि 2 नवंबर 2025 की शाम करीब साढ़े 7 बजे छठी मील पर सड़क पार कर रहे एक बाइक सवार परिवार को तेज रफ्तार थार ने जोरदार टक्कर मार दी थी. हादसा इतना भयानक था कि नांगल खेड़ा निवासी महेंद्र (35), उनकी पत्नी गुड्डी (35), बेटा पूर्वांश (2) और भतीजी पायल (8) की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनकी बेटी खुशबू गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

टक्कर के बाद 200 मीटर दूर मिला था एक शव

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि महेंद्र का शव करीब 200 मीटर दूर जा गिरा, जबकि उनकी पत्नी का शव लगभग 100 मीटर दूर मिला. अन्य बच्चों के शव भी सड़क पर दूर-दूर पड़े मिले. खुशबू टक्कर के बाद उछलकर थार की छत पर जा गिरी थी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और वह पैरालाइज हो गई थी. तब से उसका इलाज जयपुर में चल रहा था. इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई .

परिवर के 5 लोगों की हो चुकी है मौत

परिवार के सदस्य चरण सिंह ने बताया कि इस दर्दनाक हादसे में अब तक पांच लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस मदद या आश्वासन नहीं मिला है. महेंद्र की तीन बेटियां अब अनाथ हो गई हैं, जिनके भविष्य और पालन-पोषण को लेकर परिवार गहरी चिंता में है.