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7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

Rajasthan News: अलवर के छठी मील पर 2 नवंबर 2025 को हुए भीषण थार हादसे में घायल 4 वर्षीय खुशबू ने 7 महीने तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद दम तोड़ दिया. इसके साथ ही हादसे में मृतकों की संख्या 5 हो गई. हादसे में उसके माता-पिता, भाई और भतीजी की पहले ही मौत हो चुकी थी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: Jun 19, 2026, 03:23 PM|Updated: Jun 19, 2026, 03:23 PM
7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5
Image Credit: Alwar News

Alwar News: अलवर के छठी मील पर 2 नवंबर 2025 को हुए भीषण थार हादसे में अब एक और दर्दनाक मोड़ आ गया है. हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई 4 वर्षीय खुशबू ने करीब सात महीने तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद दम तोड़ दिया. इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है.

रात 9 बजे अचानक बिगड़ गई थी तबीयत
परिजनों के मुताबिक, गुरुवार रात करीब 9 बजे खुशबू की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी सांसें तेज होने लगीं. कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई. बाद में परिजन शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

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2 नवंबर 2025 को हुआ था खतरनाक हादसा
गौरतलब है कि 2 नवंबर 2025 की शाम करीब साढ़े 7 बजे छठी मील पर सड़क पार कर रहे एक बाइक सवार परिवार को तेज रफ्तार थार ने जोरदार टक्कर मार दी थी. हादसा इतना भयानक था कि नांगल खेड़ा निवासी महेंद्र (35), उनकी पत्नी गुड्डी (35), बेटा पूर्वांश (2) और भतीजी पायल (8) की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनकी बेटी खुशबू गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

टक्कर के बाद 200 मीटर दूर मिला था एक शव
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि महेंद्र का शव करीब 200 मीटर दूर जा गिरा, जबकि उनकी पत्नी का शव लगभग 100 मीटर दूर मिला. अन्य बच्चों के शव भी सड़क पर दूर-दूर पड़े मिले. खुशबू टक्कर के बाद उछलकर थार की छत पर जा गिरी थी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और वह पैरालाइज हो गई थी. तब से उसका इलाज जयपुर में चल रहा था. इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई .

परिवर के 5 लोगों की हो चुकी है मौत
परिवार के सदस्य चरण सिंह ने बताया कि इस दर्दनाक हादसे में अब तक पांच लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस मदद या आश्वासन नहीं मिला है. महेंद्र की तीन बेटियां अब अनाथ हो गई हैं, जिनके भविष्य और पालन-पोषण को लेकर परिवार गहरी चिंता में है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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