सैर पर निकले और फिर नहीं लौटे… अलवर में 4 दिन से लापता 53 वर्षीय व्यक्ति का मिस्ट्री केस

Rajasthan News: अलवर के हिराबास मोहल्ले से 53 वर्षीय कैलाश चंद सैनी 8 अप्रैल को सुबह सैर के दौरान लापता हो गए. आखिरी बार कालीमोरी फाटक के पास देखे गए. 4 दिन बाद भी सुराग नहीं मिला, पुलिस जांच में जुटी, परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं.
Trending Photos
Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां अरावली विहार थाना क्षेत्र के हिराबास मोहल्ले में रहने वाले 53 वर्षीय कैलाश चंद सैनी बीते कुछ दिनों से लापता हैं. उनके अचानक गायब होने से परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले में चिंता का माहौल बना हुआ है. परिजन लगातार उनकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है.
परिवार के अनुसार, 8 अप्रैल की सुबह करीब 5 बजे कैलाश चंद सैनी रोज की तरह टहलने के लिए घर से निकले थे. जाते समय उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वह एक घंटे में वापस लौट आएंगे. लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटे, तो परिवार को चिंता होने लगी. मोहल्ले के लोगों ने बताया कि उन्हें आखिरी बार कालीमोरी फाटक के पास देखा गया था. इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है. जब काफी देर तक वे घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली.
स्थिति को गंभीर देखते हुए परिजनों ने अरावली विहार थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में उनकी तलाश की जा रही है. इसके साथ ही परिजन भी रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क कर जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं. कैलाश चंद सैनी के भतीजे राजू सैनी ने बताया कि उनके चाचा एक निजी कंपनी में काम करते हैं और रोज सुबह सैर के लिए निकलते थे. हालांकि, इससे पहले वह कभी इस तरह बिना बताए गायब नहीं हुए. यही वजह है कि परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.
घटना के चार दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है. इस बीच मोहल्ले के लोग भी परिजनों के साथ मिलकर संभावित जगहों पर तलाश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है. अब परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं और प्रशासन से जल्द से जल्द कैलाश चंद सैनी का पता लगाने की मांग कर रहे हैं. परिवार का कहना है कि जब तक उनका कोई सुराग नहीं मिलता, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!