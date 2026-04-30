Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव! चलती कार बनी आग का गोला, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव! चलती कार बनी आग का गोला, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: अलवर के मौजपुर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई. वैष्णो देवी से लौट रहे परिवार की कार जल गई. ड्राइवर की भी इलाज के दौरान मौत हुई, पुलिस जांच में जुटी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: Apr 30, 2026, 10:38 PM|Updated: Apr 30, 2026, 10:38 PM
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव! चलती कार बनी आग का गोला, 6 लोगों की दर्दनाक मौत
Image Credit:

Alwar News: अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है. इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे कार चालक विनोद की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे पूरा मामला और भी दुखद हो गया है.

जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के चैनपुर गांव का रहने वाला संतोष भील का परिवार वैष्णो देवी के दर्शन करके अपने घर वापस लौट रहा था. सफर के दौरान रात में अचानक चलती कार में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दर्दनाक घटना के दौरान ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए कार से छलांग लगाई, लेकिन तब तक वह करीब 90 प्रतिशत तक झुलस चुका था. गंभीर हालत में उसे तुरंत जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि सभी मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए सैंपल लिए गए हैं. इन रिपोर्ट्स के आने के बाद ही पूरी तरह से पुष्टि हो पाएगी कि मृतक कौन-कौन थे. इसके साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि हादसे के असली तकनीकी कारणों का पता लगाया जा सके.

प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि कार में लगी सीएनजी किट में किसी तरह की लीकेज होने के कारण आग लगी हो सकती है. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है. पुलिस ने भी कहा है कि सभी पहलुओं की जांच की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके.

इस घटना के बाद पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने से पहले अपने वाहन की पूरी तरह जांच जरूर कर लें. खासकर गर्मी के मौसम में वाहनों की फिटनेस और गैस किट की जांच बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके और लोगों की जान सुरक्षित रह सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में शाम होते ही मौसम का कहर, ओले-बारिश से लेकर तूफान से हर तरफ मचा हड़कंप!

ट्रेंडिंग न्यूज़

Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज फिर DOWN हुए पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें जयपुर से लेकर अजमेर तक के लेटेस्ट अपडेट

धौलपुर में खुशियों से मातम तक! 5100 के नेग पर भिड़े लोग, दो बहनों की शादी के 2 दिन बाद खून-खराबा

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी और बारिश की संभावना, जानें अगले 5 दिन का मौसम अपडेट

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

युवक ने जान देने से पहले बनाया वीडियो, स्टेटस किया अपडेट, सामने आई मौत की वजह

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'मंगोड़ी का गांव'?

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें अपने जिलों का हाल

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

खैरथल में डोली की जगह उठी अर्थी, मातम में बदली खुशियां, 7 फेरे लेने से पहले दुल्हन की मौत

राजस्थान में मौसम का बड़ा बदलाव! 18 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने का खतरा

राजस्थान का वो अनोखा गांव, जहां 3000 बीघा जमीन… लेकिन कोई भी नहीं है मालिक!

जयपुर में भीषण आंधी-तूफान के साथ बादल मचाने वाला हैं कहर, बस थोड़ी देर में उधम काटेगा मौसम!

Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! शिक्षा विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस! 52 डिप्टी SP के एक साथ हुए ट्रांसफर, देखें लिस्ट

राजस्थान में सोने की फिर डूबी नैया, चांदी हुई नरम, जानें लेटेस्ट प्राइस

जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, सिर्फ 20 दिन में हुआ ये काम!

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

कैथून में मकान की छत ढही, बिजली कटौती बनी वरदान, कुछ ही मिनटों के फासले से बची 3 जिंदगियां

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जल-जलकर मर गए 5 लोग, धधकती कार में दर्दनाक मौत से हड़कंप

शर्मीली जंगली बिल्ली सियागोश की रक्षा के लिए रणथंभौर में कार्यशाला, प्रोजेक्ट कैरेकल लॉन्च

राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

राजस्थान की ये मारवाड़ी सब्जी, एक बार खाएंगे तो भूल जाएंगे हर दूसरी डिश, नोट कर लें ये रेसिपी

गर्मी में भी ताकत देगा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, भूल नहीं पाएंगे स्वाद!

चांदी रही जस की तस, सोना गिरा धड़ाम से नीचे! जानें आज के ताजा भाव

Rajasthan News: भीषण गर्मी ने बढ़ाई चिंता, CM भजनलाल की अपील, स्कूलों के लिए सख्त निर्देश

LPG Cylinder Price Today: 1 मई से पहले LPG पर बड़ा बदलाव, क्या फिर बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? जानें आज के लेटेस्ट रेट

राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक, आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan News: बजरी दलाल बनाम भ्रष्टाचार की CD, खंडार में बैरवा-गोठवाल की जंग ने पकड़ा उग्र रूप

Rajasthan News: राजस्थान की ‘जलेबी सड़क’, जितनी खूबसूरती है उतना ही रोमांच सफर, देखें Photos

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

गोल्ड में आई जबरदस्त तेजी, सिल्वर जस की तस! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

कैसे लगी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेवे पर चलती गाड़ी में आग? जिसमें जिंदा जलकर मर गए 5 लोग, तस्वीरों ने बयां किया खौफनाक मंजर

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट! सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला

Tags:
alwar news
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! एक अधिकारी को दोहरी कुर्सी से हटाया, ट्रांसपोर्ट विभाग में हड़कंप

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! एक अधिकारी को दोहरी कुर्सी से हटाया, ट्रांसपोर्ट विभाग में हड़कंप

jodhpur news
2

पायलट को लेकर ‘सियासी तूफान’! बीजेपी के बयान से कांग्रेस में मचा घमासान

rajasthan politics news
3

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव! चलती कार बनी आग का गोला, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

alwar news
4

Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और रोहित गुप्ता ने कहा-राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में रच रहा नया इतिहास

jaipur news
5

मंत्री राज्‍यवर्धन सिंह राठौड़ की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Rajasthan News