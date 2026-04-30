/दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव! चलती कार बनी आग का गोला, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: अलवर के मौजपुर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई. वैष्णो देवी से लौट रहे परिवार की कार जल गई. ड्राइवर की भी इलाज के दौरान मौत हुई, पुलिस जांच में जुटी है.
Alwar News: अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है. इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे कार चालक विनोद की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे पूरा मामला और भी दुखद हो गया है.
जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के चैनपुर गांव का रहने वाला संतोष भील का परिवार वैष्णो देवी के दर्शन करके अपने घर वापस लौट रहा था. सफर के दौरान रात में अचानक चलती कार में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी.
इस दर्दनाक घटना के दौरान ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए कार से छलांग लगाई, लेकिन तब तक वह करीब 90 प्रतिशत तक झुलस चुका था. गंभीर हालत में उसे तुरंत जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि सभी मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए सैंपल लिए गए हैं. इन रिपोर्ट्स के आने के बाद ही पूरी तरह से पुष्टि हो पाएगी कि मृतक कौन-कौन थे. इसके साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि हादसे के असली तकनीकी कारणों का पता लगाया जा सके.
प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि कार में लगी सीएनजी किट में किसी तरह की लीकेज होने के कारण आग लगी हो सकती है. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है. पुलिस ने भी कहा है कि सभी पहलुओं की जांच की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके.
इस घटना के बाद पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने से पहले अपने वाहन की पूरी तरह जांच जरूर कर लें. खासकर गर्मी के मौसम में वाहनों की फिटनेस और गैस किट की जांच बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके और लोगों की जान सुरक्षित रह सके.
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