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40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 9 साल का भानु! जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, मौके पर विधायक

Rajasthan News: लक्ष्मणगढ़ के बुटोली गांव में 9 साल का भानु खुले बोरवेल में गिर गया. करीब 40 फीट की गहराई पर फंसे बच्चे को निकालने के लिए 3 JCB, SDRF और NDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं. बोरवेल में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 31, 2026, 11:06 PM IST | Updated:Aug 31, 2026, 11:06 PM IST
40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 9 साल का भानु! जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, मौके पर विधायक
Image Credit: लक्ष्मणगढ़ के बुटोली गांव में 9 साल का भानु खुले बोरवेल में गिर गया.

Alwar News: लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बुटोली गांव में खुले बोरवेल में गिरे 9 साल के बच्चे भानु को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. बताया जा रहा है कि करीब 400 फीट गहरे बोरवेल में गिरने के बाद भानु लगभग 40 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है. हादसे की खबर मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन और बचाव दल पूरी कोशिश में जुटे हैं.

तीन JCB से लगातार खुदाई
भानु तक पहुंचने के लिए मौके पर तीन जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है. रेस्क्यू टीम बोरवेल के आसपास जमीन खोदकर बच्चे तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रही है. अब तक करीब 25 फीट तक खुदाई की जा चुकी है. मौके पर SDRF और NDRF की टीमें भी पहुंच गई हैं और उन्होंने बचाव अभियान की जिम्मेदारी संभाल ली है.

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बोरवेल में फंसा पत्थर हटाने का काम
रेस्क्यू के दौरान टीम के सामने बोरवेल में पहले से मौजूद पत्थर भी बड़ी चुनौती बना हुआ है. इसे बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया है. पत्थर हटने के बाद बच्चे को बाहर निकालने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. वहीं भानु को बोरवेल के अंदर लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है, ताकि उसे सांस लेने में परेशानी न हो.

पतंग लूटने के दौरान बोरवेल में गिरा भानु
बताया जा रहा है कि भानु पतंग लूटने के लिए दौड़ रहा था. इसी दौरान उसका पैर खुले बोरवेल के ऊपर रखे एक पत्थर पर पड़ गया. बच्चे के पैर पड़ते ही पत्थर खिसक गया और वह सीधे खुले बोरवेल में जा गिरा. अचानक हुए हादसे से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तुरंत बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की और प्रशासन को सूचना दी.

मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीम
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं. रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह भी मौके पर मौजूद हैं. जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला सहित प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं. पुलिस का जाप्ता भी तैनात किया गया है, जबकि ग्रामीण लगातार बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए हैं.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के लोग लगातार भानु के सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. मौके पर मौजूद ग्रामीण भी परिवार को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं. गांव में हर किसी की नजर रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है.

सुरक्षित बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती
फिलहाल रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती भानु तक सुरक्षित तरीके से पहुंचने की है. करीब 400 फीट गहरे बताए जा रहे बोरवेल में बच्चा लगभग 40 फीट की गहराई पर अटका है. तीन जेसीबी से खुदाई जारी है और करीब 25 फीट तक रास्ता बनाया जा चुका है. SDRF और NDRF की टीमें मौके पर हैं. बोरवेल में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और पत्थर हटाने का काम भी चल रहा है. अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि भानु को सुरक्षित बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम कब कामयाब होती है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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