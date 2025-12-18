थानागाजी के प्रतापगढ़ में 9 वर्षीय बालिका का झाड़ियों में मिला शव, ग्रामीणों के आक्रोश के साथ का अस्पताल में लगा जमावड़ा

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी उपखंड में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के नरहेट गांव में एक 9 वर्षीय बालिका का शव मिला. यह शव गांव के पास ग्रेवल सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ा हुआ था. सुबह करीब आठ बजे जंगल की ओर ईंधन लेने जा रही महिलाओं की नजर सबसे पहले इस पर पड़ी. उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी, जो भेरू बाबा के स्थान की ओर जा रहे थे. थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

ग्रामीणों ने तुरंत प्रतापगढ़ पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. ग्रामीणों की मदद से बालिका के शव को प्रतापगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया. इस दर्दनाक घटना से गांव और आसपास के इलाके में गहरा आक्रोश देखने को मिला. सैकड़ों ग्रामीण अस्पताल परिसर में एकत्र हो गए और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध जताया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आया. थानागाजी थाने से उप निरीक्षक लख्खी राम और तेजपाल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. आसपास के क्षेत्र से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा था.

इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक इंदु लोदी भी अस्पताल पहुंचीं और ग्रामीणों से संवाद किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष और तेजी से जांच की जाएगी. दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. उनके आश्वासन के बाद ग्रामीणों का आक्रोश कुछ हद तक शांत हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करवाई.

पुलिस उपाधीक्षक इंदु लोदी ने बताया कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि बालिका वहां कैसे पहुंची और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है.

फिलहाल गांव में शोक और भय का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटना से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सच सामने आए और दोषियों को कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

