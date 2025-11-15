एक पल देर होती और होती बड़ी त्रासदी! जर्जर स्कूल की दीवार टूटकर सड़क पर गिरी

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाज़ार में सब्जी मंडी के पास स्थित सरकारी गर्ल्स स्कूल की करीब सौ साल पुरानी खंडहर बिल्डिंग शनिवार सुबह अचानक हादसे का कारण बन गई. सुबह करीब दस बजे जर्जर इमारत से एक बड़ा पत्थर नीचे आ गिरा. पत्थर गिरते ही गली व आसपास बैठे दुकानदारों में हड़कंप मच गया.

आवाज इतनी तेज़ थी कि आस-पास के लोग दुकानें छोड़कर बाहर आ गए. जब लोगों ने देखा तो स्कूल की टूटी दीवार से सैकडों पत्थर सड़क पर गिरा पड़ा था. सब्जी मंडी की ढकेलें, ग्राहकों की आवाजाही और पास ही स्थित मिष्ठान भंडार की गली इस जगह से रोजाना होकर गुजरती है. ऐसे में अगर उस समय कोई व्यक्ति नीचे मौजूद होता, तो बड़ा हादसा तय था.

स्थानीय दुकानदारों ने तुरंत मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी. दुकानदार गुलाब खंडेलवाल ने बताया कि यह बिल्डिंग लगभग एक सदी पुरानी है और पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी है. उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में तो यहां दीवारों और पत्थरों का गिरना आम बात है, लेकिन अब हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इमारत किसी भी वक्त पूरी तरह ढह सकती है.

खरीददारों, दुकानदारों और गली से गुजरने वाले लोगों में लगातार भय का माहौल बना हुआ है. बाजार के व्यापारियों का कहना है कि यह इमारत मुख्य बाजार में “हादसे की उलटी गिनती” बन चुकी है. दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तोड़कर हटाया जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो. उनका कहना है कि यदि कार्रवाई में देर हुई और कोई घटना हो गई, तो यह झालावाड़ जैसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है.

शिक्षा विभाग के सीबीईओ विश्राम गोस्वामी का कहना है कि शिक्षा विभाग ने इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश कर रखें. हालांकि ये बिल्डिंग गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल के अंतर्गत आती है. ग़ौरतलब है कि इस बिल्डिंग पर पुराने समय में बारहवीं तक की विद्यालय चलती थी. लेकिन बहादुरपुर रोड पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की नई बिल्डिंग बना दी गईं. जिसमें अब बच्चियां पढ़ती हैं.

