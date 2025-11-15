Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

एक पल देर होती और होती बड़ी त्रासदी! जर्जर स्कूल की दीवार टूटकर सड़क पर गिरी

Rajasthan News: रामगढ़ के मुख्य बाजार में सब्जी मंडी के पास सौ साल पुरानी सरकारी गर्ल्स स्कूल की खंडहर इमारत का बड़ा पत्थर गिरने से हड़कंप मच गया. दीवार के सैकड़ों पत्थर सड़क पर बिखर गए. दुकानदारों ने खतरे को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इमारत कभी भी ढह सकती है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 15, 2025, 05:41 PM IST | Updated: Nov 15, 2025, 05:41 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में ठंड के साथ बारिश की संभावना! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में ठंड के साथ बारिश की संभावना! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

22 दिन के मासूम को मौसियों ने पैरों से कुचलकर मारा, पिता को जादू-टोने का हुआ शक
9 Photos
Jodhpur baby Brutally murder

22 दिन के मासूम को मौसियों ने पैरों से कुचलकर मारा, पिता को जादू-टोने का हुआ शक

बिरसा मुंडा जयंती पर CM की मेगा गिफ्ट लिस्ट! 204 करोड़ की बारिश, 12 हजार स्टूडेंट्स हुए मालामाल
7 Photos
CM Bhajanlal Sharma

बिरसा मुंडा जयंती पर CM की मेगा गिफ्ट लिस्ट! 204 करोड़ की बारिश, 12 हजार स्टूडेंट्स हुए मालामाल

राजस्थान के माउंट आबू में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी, तापमान का 0 डिग्री पहुंचने का अलर्ट! अलाव के आगे लोगों की बढ़ी भीड़
7 Photos
mount abu

राजस्थान के माउंट आबू में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी, तापमान का 0 डिग्री पहुंचने का अलर्ट! अलाव के आगे लोगों की बढ़ी भीड़

एक पल देर होती और होती बड़ी त्रासदी! जर्जर स्कूल की दीवार टूटकर सड़क पर गिरी

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाज़ार में सब्जी मंडी के पास स्थित सरकारी गर्ल्स स्कूल की करीब सौ साल पुरानी खंडहर बिल्डिंग शनिवार सुबह अचानक हादसे का कारण बन गई. सुबह करीब दस बजे जर्जर इमारत से एक बड़ा पत्थर नीचे आ गिरा. पत्थर गिरते ही गली व आसपास बैठे दुकानदारों में हड़कंप मच गया.

आवाज इतनी तेज़ थी कि आस-पास के लोग दुकानें छोड़कर बाहर आ गए. जब लोगों ने देखा तो स्कूल की टूटी दीवार से सैकडों पत्थर सड़क पर गिरा पड़ा था. सब्जी मंडी की ढकेलें, ग्राहकों की आवाजाही और पास ही स्थित मिष्ठान भंडार की गली इस जगह से रोजाना होकर गुजरती है. ऐसे में अगर उस समय कोई व्यक्ति नीचे मौजूद होता, तो बड़ा हादसा तय था.

स्थानीय दुकानदारों ने तुरंत मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी. दुकानदार गुलाब खंडेलवाल ने बताया कि यह बिल्डिंग लगभग एक सदी पुरानी है और पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी है. उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में तो यहां दीवारों और पत्थरों का गिरना आम बात है, लेकिन अब हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इमारत किसी भी वक्त पूरी तरह ढह सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खरीददारों, दुकानदारों और गली से गुजरने वाले लोगों में लगातार भय का माहौल बना हुआ है. बाजार के व्यापारियों का कहना है कि यह इमारत मुख्य बाजार में “हादसे की उलटी गिनती” बन चुकी है. दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तोड़कर हटाया जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो. उनका कहना है कि यदि कार्रवाई में देर हुई और कोई घटना हो गई, तो यह झालावाड़ जैसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है.

शिक्षा विभाग के सीबीईओ विश्राम गोस्वामी का कहना है कि शिक्षा विभाग ने इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश कर रखें. हालांकि ये बिल्डिंग गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल के अंतर्गत आती है. ग़ौरतलब है कि इस बिल्डिंग पर पुराने समय में बारहवीं तक की विद्यालय चलती थी. लेकिन बहादुरपुर रोड पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की नई बिल्डिंग बना दी गईं. जिसमें अब बच्चियां पढ़ती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news