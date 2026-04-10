Rajasthan News: अलवर में VHP-बजरंग दल का देर रात तक हंगामा, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम, जानें क्या हुआ

Alwar Bajrangdal Protest: अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में अग्रसेन सर्किल के पास गुरुवार रात करीब 9 बजे एक गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से इलाके में तनाव फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया.

हनुमान चालीसा का पाठ और सड़क जाम

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. घटना स्थल से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक मदरसा स्थित है, जहां उस समय सालाना उर्स का कार्यक्रम चल रहा था और बड़ी संख्या में मेव मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे.

देर रात तक चली समझाइश, भारी पुलिस बल तैनात

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ऐसे में संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच देर रात करीब 12 बजे तक समझाइश का दौर चलता रहा. इस दौरान एनईबी थाने के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया. मौके पर एएसपी प्रियंका रघुवंशी, एसडीएम, सीओ सिटी अंगद शर्मा सहित चार थानों के एसएचओ और क्यूआरटी के जवान तैनात रहे.

पुलिस की कार्रवाई

आखिरकार रात करीब 12:30 बजे पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि एफएसएल जांच रिपोर्ट के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत, जिला अध्यक्ष राम दयाल मीणा और अन्य पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा सड़कों पर उतरेंगे.

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