/Rajasthan News: कोर्ट के आदेश की अनदेखी भारी, अलवर कलेक्टर कार्यालय का फर्नीचर कुर्क, प्रशासन हिला

Alwar Court Action: न्यायालय के आदेशों की पालना न करना अलवर जिला प्रशासन के लिए भारी पड़ गया है. अतिरिक्त मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (संख्या-2) के कड़े रुख के बाद जिला कलेक्टर कार्यालय का फर्नीचर कुर्क कर लिया गया है. स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि कोर्ट ने कलेक्टर कार्यालय भवन और सरकारी वाहन तक को कुर्क करने के आदेश जारी किए थे.

विभाग ने सौंपी कुर्सियां, सील किया कमरा

कुर्की की कार्रवाई के दौरान प्रशासन और कोर्ट की टीम के बीच खींचतान देखने को मिली. एडीएम सिटी बीना महावर और कलेक्टर के पीए ने कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अनुपस्थिति का हवाला देकर प्रक्रिया रोकने की कोशिश की. कोर्ट में शिकायत की चेतावनी के बाद कर्मचारियों ने एक बड़ी कुर्सी, एक टेबल और तीन साधारण कुर्सियां टीम को सौंपीं. इन सामानों को मिनी सचिवालय के कमरा नंबर 347 में रखकर सील कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

टीम के पहुँचने से पहले ही निकलीं कलेक्टर

अदालत के आदेश में कलेक्टर की सरकारी गाड़ी (RJ02UA9420) को भी कुर्क किया जाना था. हालांकि, जैसे ही टीम मौके पर पहुँची, उससे ठीक पहले कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला उसी वाहन से फील्ड के लिए रवाना हो गईं. प्रशासन को इस आदेश की सूचना पहले ही मिल चुकी थी.

क्या है पूरा मामला?

यह प्रकरण वर्ष 1996 की एक भर्ती से जुड़ा है, जिसका न्याय 2026 में कुर्की तक पहुँचा है. आयुर्वेद विभाग ने 1996 में 158 कंपाउंडर पदों पर भर्ती निकाली थी. नियमों के अनुसार चयन मेरिट के आधार पर होना था, लेकिन विभाग ने वरिष्ठता (सीनियरिटी) को आधार बनाकर नियुक्तियां दे दीं. परिवादी बसंत कुमार के 58.10% अंक थे, जबकि कटऑफ 50.27% ही थी. बावजूद इसके उनसे कम अंक वालों का चयन हो गया और बसंत कुमार को बाहर रखा गया.एडीजे कोर्ट ने परिवादी के पक्ष में नियुक्ति के आदेश दिए थे. विभाग की अपील को जनवरी 2026 में हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया.

प्रशासन का पक्ष

कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह प्रकरण मूल रूप से आयुर्वेद विभाग, जयपुर से संबंधित है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों की पालना की प्रक्रिया जारी है.