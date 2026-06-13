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Rajasthan News: अलवर में डोल निर्माण विवाद में भाई बना हैवान, ट्रैक्टर चढ़ाकर पिता समेत 3 परिजनों को किया गंभीर घायल

Rajasthan News: अलवर के नौगांवा क्षेत्र में डोल निर्माण विवाद हिंसक हो गया. युवक ने ट्रैक्टर से पिता समेत 3 परिजनों को कुचल दिया. तीनों गंभीर घायल, आरोपी फरार.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 13, 2026, 01:49 PM|Updated: Jun 13, 2026, 01:49 PM
Rajasthan News: अलवर में डोल निर्माण विवाद में भाई बना हैवान, ट्रैक्टर चढ़ाकर पिता समेत 3 परिजनों को किया गंभीर घायल
Image Credit: Rajasthan News

Alwar News: अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र के ठोकदार का बास गांव में जमीन और खेत की डोल (मेढ़) बनाने को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया. आवेश में आकर परिवार के ही एक कलयुगी युवक ने अपने ही सगे परिजनों को ट्रैक्टर से कुचल दिया. इस दर्दनाक वारदात में युवक के पिता सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है.

डोल बनाने का विरोध करने पर आपा खो बैठा आरोपी
जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत ठोकदार का बास गांव के खेतों में हुई. बता दें कि गांव का निवासी राकेश प्रजापत, भागचंद के खेत के पास एक डोल का निर्माण कर रहा था. इसी दौरान पीड़ित भागचंद और अन्य परिजनों ने वहां आकर सीमा का हवाला देते हुए इस निर्माण का विरोध किया. देखते ही देखते दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी राकेश प्रजापत अपना आपा खो बैठा. उसने आव देखा न ताव और पास खड़े ट्रैक्टर को स्टार्ट कर सीधे भागचंद और नरेश की तरफ बढ़ा दिया. आरोपी ने तेज गति से ट्रैक्टर चलाते हुए दोनों के पैरों पर टायर चढ़ा दिए, जिससे वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े.

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बीच-बचाव करने आए सगे पिता को भी नहीं बख्शा
खेत में चीख-पुकार और हंगामे की सूचना मिलते ही आरोपी राकेश के पिता नंदलाल प्रजापत भी हांफते हुए मौके पर पहुंचे. उन्होंने अपने बेटे राकेश के इस पागलपन को भांपते हुए उसे रोकने और ट्रैक्टर को आगे बढ़ने से रोकने का भरसक प्रयास किया. पिता को सामने देख और खुद को फंसता पाकर आरोपी राकेश ट्रैक्टर की चाबी चालू हालत में ही छोड़कर मौके से कूदकर फरार हो गया. इंजन चालू होने के कारण चालक विहीन ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर आगे बढ़ गया और बीच-बचाव करने आए सगे पिता नंदलाल को ही अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे भी बुरी तरह जख्मी हो गए.

हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर, पुलिस ने शुरू की तलाश
घटना के तुरंत बाद मौके पर जुटे अन्य ग्रामीणों ने लहूलुहान हालत में तीनों घायलों को संभाला और आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद भागचंद और नरेश की हालत अत्यंत चिंताजनक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल अलवर रेफर कर दिया है.

इधर, वारदात की सूचना मिलते ही नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने पीड़ितों के बयानों के आधार पर आरोपी राकेश प्रजापत के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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