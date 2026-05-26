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Rajasthan News: अलवर में ई-रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला, लूट का विरोध करने पर रेता गला, दो आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: अलवर में एसपी निवास के पास बीती रात ई-रिक्शा चालक हनुमान प्रसाद पर लूट के इरादे से जानलेवा हमला हुआ. धारदार हथियार से घायल चालक का अस्पताल में इलाज जारी है. स्थानीय लोगों ने दो आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा, दो की तलाश जारी है.

Edited byArti PatelReported byJugal Kishore
Published: May 26, 2026, 10:31 AM|Updated: May 26, 2026, 10:31 AM
Rajasthan News: अलवर में ई-रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला, लूट का विरोध करने पर रेता गला, दो आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan News

अलवर शहर में बीती रात बदमाशों के दुस्साहस की एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है. बदमाशों ने वारदात के लिए किसी सुनसान इलाके को नहीं, बल्कि शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पुलिस अधीक्षक (SP) निवास के पास के वीआईपी इलाके को चुना.

यहां देर रात एक ई-रिक्शा चालक पर लूटपाट के इरादे से जानलेवा हमला किया गया. बदमाशों ने रिक्शा चालक का गला और कान धारदार हथियार से रेत दिया. हालांकि, मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की बहादुरी और सूझबूझ से लूट की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई और दो आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया गया, जबकि दो अन्य भागने में सफल रहे.

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नींद में थे हनुमान प्रसाद, अचानक बाइक सवारों ने बोला धावा
यह पूरी वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 12:00 से 1:00 बजे के बीच की बताई जा रही है. ई-रिक्शा चालक हनुमान प्रसाद दिनभर की कड़ी मशक्कत के बाद थकान मिटाने के लिए एसपी निवास के पास सड़क किनारे अपना रिक्शा खड़ा कर उसी में सो रहे थे.इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर चार शातिर युवक वहां पहुंचे. बदमाशों ने सो रहे हनुमान प्रसाद को रिक्शा से नीचे घसीटा और घेरकर जबरन उनकी जेब से दिनभर की कमाई के पैसे निकालने लगे.

विरोध करने पर किया लहूलुहान, चीख-पुकार सुन दौड़े लोग
जब हनुमान प्रसाद ने अपनी मेहनत की कमाई को लुटते देख बदमाशों का पुरजोर विरोध किया, तो बौखलाए बदमाशों ने उन पर धारदार हथियारों (चाकू व ब्लेड) से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.इस जानलेवा हमले में हनुमान प्रसाद के कान और गले पर गहरे व गंभीर घाव हो गए, जिससे वे लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े और मदद के लिए चिल्लाने लगे.देर रात चीख-पुकार सुनकर आसपास के स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मौके की तरफ दौड़े. जनता को अपनी ओर आता देख बदमाशों में हड़कंप मच गया. लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए घेराबंदी की और दो आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि उनके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक से फरार हो गए.

ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी, अस्पताल पहुंचे ई-रिक्शा चालक
घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल हनुमान प्रसाद को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया.जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में घायल रिक्शा चालक का इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने उनके गले पर आए गहरे जख्मों पर टांके लगाए हैं.इस सनसनीखेज वारदात की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में साथी ई-रिक्शा चालक जिला अस्पताल पहुंचे. चालकों ने अपने साथी का हालचाल जाना और एसपी आवास जैसे अति-सुरक्षित इलाके में हुई इस वारदात को लेकर गहरी नाराजगी और सुरक्षा पर चिंता जताई.

पुलिस की गिरफ्त में दो आरोपी, अन्य की तलाश जारी
पकड़े गए दोनों आरोपियों को गुस्साए लोगों ने तुरंत कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया.

पीड़ित के अनुसार-
अस्पताल के बेड से आपबीती बताते हुए घायल ई-रिक्शा चालक हनुमान प्रसाद ने कहा-'मैं रोज की तरह रात को एसपी साहब के बंगले के पास रिक्शा खड़ा करके सो रहा था. तभी चार लड़के आए और सीधे मेरी जेब में हाथ डाल दिया. जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से मेरे गले और कान पर धारदार हथियार से वार कर दिया. भगवान का शुक्र है कि लोग जाग रहे थे, नहीं तो वो मुझे मार ही डालते.'

कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर जानलेवा हमले और लूट के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है और उनके फरार दो अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए शहर के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

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About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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