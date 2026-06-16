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Rajasthan News: अलवर में पीले पंजे की कार्रवाई पर बवाल, चलती जेसीबी पर चढ़ी महिला, प्रशासन पर लगे पक्षपात के आरोप

Rajasthan News: अलवर में यूआईटी और नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान भेदभाव के आरोप लगाते हुए एक महिला चलती जेसीबी पर चढ़ गई. छोटे दुकानदारों ने प्रशासन पर रसूखदारों के बड़े अतिक्रमणों को छोड़ केवल गरीबों को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है.

Edited byArti PatelReported byJugal Kishore
Published: Jun 16, 2026, 11:22 AM|Updated: Jun 16, 2026, 11:22 AM
Rajasthan News: अलवर में पीले पंजे की कार्रवाई पर बवाल, चलती जेसीबी पर चढ़ी महिला, प्रशासन पर लगे पक्षपात के आरोप
Image Credit: Alwar JCB Action

Alwar JCB Action: अलवर शहर में सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उस वक्त विवादों में घिर गई, जब यूआईटी और नगर निगम का संयुक्त दस्ता बस स्टैंड के पास पहुंचा और कार्रवाई के दौरान एक महिला का हाई-वोल्टेज विरोध पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन गया. महिला का चलती जेसीबी पर चढ़ गई , ड्राइवर को नीचे खींचने का प्रयास किया , इस माहौल ने न सिर्फ भीड़ को उग्र किया, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए.

अधिकारियों के सामने पत्थरबाजी और हूटिंग, बेकाबू हुए हालात

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बता दें कि घटना के दौरान यूआईटी तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल, नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी निशा लखानी और एक्सईएन धर्मेन्द्र मीणा सहित अधिकारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ देर के लिए नियंत्रण कमजोर पड़ता नजर आया. भीड़ की हूटिंग और पत्थरबाजी ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर पनप रहा पक्षपात पूर्ण कार्यवाही पर असंतोष था .

सबसे बड़ा सवाल यही है- क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निष्पक्ष है? महिला ने सीधे आरोप लगाया कि प्रशासन केवल उसके ढाबे को निशाना बना रहा है, जबकि आसपास कई अन्य दुकानों के आगे भी अवैध निर्माण मौजूद हैं. यह आरोप कोई नया नहीं है, बल्कि शहर में लंबे समय से यह चर्चा रही है कि कार्रवाई अक्सर ‘चयनात्मक’ होती है. एक शॉप संचालक हनी ने आरोप लगाया कि सिर्फ उसकी दुकान का पटाव तोड़ा जबकि आसपास की दुकानों को छोड़ दिया गया .

लगे 'आसान टारगेट' बनाने के आरोप, पक्षपातपूर्ण रवैये पर भड़के दुकानदार

हकीकत यह भी है कि अलवर के मुख्य बाजारों में खासकर बजाजा बाजार में नालों के ऊपर पक्की दुकानें आज भी धड़ल्ले से खड़ी हैं. इन बड़े और स्थायी अतिक्रमणों को हटाने की हिम्मत नगर निगम और यूआईटी अब तक नहीं जुटा पाए हैं. ऐसे में छोटे दुकानदारों या ढाबा संचालकों पर कार्रवाई कहीं न कहीं ‘आसान टारगेट’ की तरह नजर आती है.

शहर को जाम और अवैध कब्जों से मुक्त करने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन बिना ठोस प्लानिंग के चलाया जा रहा यह अभियान सवालों के घेरे में है. अगर अलवर को इंदौर की तर्ज पर साफ-सुथरा और व्यवस्थित शहर बनाना है, तो सिर्फ जेसीबी चलाना काफी नहीं होगा-जरूरत है एक पारदर्शी, समान और दीर्घकालिक रणनीति की.

जब तक कार्रवाई में समानता नहीं दिखेगी और बड़े अतिक्रमणों पर भी सख्ती नहीं होगी, तब तक “पीला पंजा” सिर्फ दिखावा ही माना जाएगा- और ऐसे विरोध आगे भी सामने आते रहेंगे.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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