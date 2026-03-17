अलवर एक्सप्रेसवे पर पिकअप में बंधा मिला ऊंट, पुलिस को देख तस्कर फरार, केस दर्ज

Camel Smuggling Rajasthan: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के पशु क्रूरता और तस्करी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने एक लावारिस पिकअप गाड़ी से बेदर्दी से बांधे गए एक ऊंट को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है.

रात 3 बजे की कार्रवाई

घटना मंगलवार तड़के करीब 3 बजे की है. पुलिस को सूचना मिली कि इंदपुर के पास एक्सप्रेसवे पर हरियाणा की ओर जाने वाली लेन में एक पिकअप संदिग्ध हालत में खड़ी है. बता दें कि जब एएसआई भूप सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे, तो देखा कि पिकअप का एक टायर फटा हुआ था. पुलिस की गाड़ी देख तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले.पुलिस ने जब पिकअप के ऊंचे और ढके हुए पिछले हिस्से (डाले) को खोलकर देखा, तो वहां एक ऊंट को रस्सियों से बहुत बेरहमी से बांधकर ठूंसा गया था. ऊंट काफी दर्द और परेशानी में था.

सख्त कानून के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने ऊंट और वाहन को जब्त कर सुरक्षित थाने पहुंचाया है. अज्ञात तस्करों के खिलाफ राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा प्राप्त है. राज्य से बाहर वध के उद्देश्य से ऊंट ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. केवल चराई के लिए ही विशेष अनुमति के बाद इन्हें बाहर ले जाया जा सकता है.

जांच जारी

पुलिस का अनुमान है कि ऊंट को हरियाणा के किसी बूचड़खाने में वध के लिए ले जाया जा रहा था. फिलहाल फरार चालक और तस्करों की तलाश के लिए एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है.

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वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ऊंटों की घटती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की उदासीनता पर कड़ी टिप्पणी की है. न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने 'स्वप्रेरणा' से संज्ञान लेते हुए कहा कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रही है.

आंकड़ों के अनुसार, 2004 में प्रदेश में 7.5 लाख ऊंट थे, जो 2021 तक घटकर मात्र 1.5 लाख रह गए हैं. कोर्ट ने ऊंट संरक्षण कानून (2015) के बाद भी संख्या में आ रही गिरावट और पशुपालकों में बढ़ती निराशा पर नाराजगी जताई. बिक्री पर प्रतिबंध और चराई के लिए अनुमति जैसे कड़े नियमों के कारण ऊंट पालकों की रुचि कम हो रही है. हाईकोर्ट ने सरकार को 27 मार्च तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं.

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