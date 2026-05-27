/Rajasthan News: अलवर जंक्शन पर टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन से पटरी के गैप में गिर रही थी महिला, RPF जवान ने यूं बचाई जान

Alwar Railway Station: अलवर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाला वाक्या सामने आया, जहां एक आरपीएफ (RPF) जवान की मुस्तैदी और बहादुरी से एक महिला यात्री की जान बाल-बाल बच गई. चलती ट्रेन से उतरने की जल्दबाजी में एक महिला का पैर अचानक फिसल गया और वह ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म के बीच बने जानलेवा गैप (खाई) में समाने ही वाली थी.इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान सीताराम ने साक्षात 'देवदूत' की तरह फुर्ती दिखाई और अपनी जान की परवाह न करते हुए महिला को सुरक्षित खींच लिया. इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू का मंजर जिसने भी देखा, उसने जवान सीताराम की जांबाजी को सेल्यूट किया.

रफ्तार पकड़ चुकी भुज-दिल्ली एक्सप्रेस से उतरने की थी जल्दबाजी

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना मंगलवार सुबह की है जब गुजरात से आ रही भुज-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस अलवर जंक्शन पर आकर रुकी थी.ट्रेन का स्टॉपेज खत्म होने के बाद जैसे ही गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू किया, तभी एक महिला यात्री ने चलती ट्रेन के गेट से नीचे उतरने की कोशिश की.देखते ही देखते ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई, जिसके कारण महिला का पैर अचानक पायदान से फिसल गया और उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया. वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के पहियों के बीच के खतरनाक खाली स्पेस की तरफ खिंचती चली गई.

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मौत के मुंह से खींच लाया जांबाज जवान

प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे आरपीएफ जवान सीताराम की नजर जैसे ही उस तड़पती और गिरती हुई महिला पर पड़ी, उन्होंने एक सेकंड भी नहीं गंवाया.जवान सीताराम चीते की रफ्तार से दौड़कर महिला की तरफ लपके. इससे पहले कि महिला पटरियों के नीचे जाती, सीताराम ने मजबूती से उसका हाथ और कपड़ा पकड़ लिया. खुद का संतुलन बनाए रखते हुए जवान ने अपनी पूरी ताकत से महिला को घसीटते हुए प्लेटफॉर्म की सुरक्षित जमीन पर खींच लिया. इस दौरान ट्रेन अपनी रफ्तार में आगे निकल गई.

'परिजनों का उतरना बना हादसे की वजह, चलती ट्रेन से उतरना बड़ी गलती'

घटना के बाद बदहवास महिला को आरपीएफ चौकी लाकर प्राथमिक उपचार दिया गया. राहत की बात यह रही कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद महिला को कोई गंभीर अंदरूनी या बाहरी चोट नहीं आई.मामले को लेकर जांबाज RPF जवान सीताराम ने बताया- 'महिला से पहले उनके परिवार के दो अन्य सदस्य प्लेटफॉर्म पर उतर चुके थे. यह महिला तीसरे नंबर पर उतर रही थी. इसी बीच ट्रेन ने गति पकड़ ली. चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करना इनकी बेहद बड़ी और जानलेवा भूल थी, लेकिन सही समय पर नजर पड़ने से हम अनहोनी को टालने में कामयाब रहे.'

स्टेशन पर उमड़ी भीड़, परिजनों ने जोड़े हाथ

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे को देखकर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई. होश में आने के बाद महिला और उसके दोनों परिजनों की आंखों से आंसू छलक पड़े. उन्होंने हाथ जोड़कर आरपीएफ जवान सीताराम का बार-बार आभार जताया और कहा कि अगर आज सीताराम वहां नहीं होते, तो घर में मातम पसर जाता. रेलवे प्रशासन ने भी जवान सीताराम की इस तत्परता और अदम्य सूझबूझ की सराहना की है.