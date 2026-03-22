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Alwar News: मोबाइल चार्जिंग के दौरान स्पार्किंग से पेट्रोल में लगी आग, युवक बुरी तरह झुलसा

Rajasthan News: अलवर के नौगावा में मोबाइल चार्जिंग के दौरान हुई स्पार्किंग से पास रखी पेट्रोल की बोतल ने आग पकड़ ली. धमाके में युवक पंकज जाटव गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByJugal Kishore
Published:Mar 22, 2026, 01:29 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 01:30 PM IST

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Alwar News: मोबाइल चार्जिंग के दौरान स्पार्किंग से पेट्रोल में लगी आग, युवक बुरी तरह झुलसा

Mobile Charging Accident Alwar: अलवर जिले के नौगावा क्षेत्र में मोबाइल चार्जिंग और पेट्रोल के खतरनाक मेल ने एक युवक की जान जोखिम में डाल दी.चार्जिंग के दौरान हुई एक छोटी सी स्पार्किंग ने पास रखी पेट्रोल की बोतल में आग पकड़ ली, जिससे हुए धमाके में एक युवक बुरी तरह झुलस गया.

चार्जिंग और पेट्रोल
घटना शनिवार रात की है, जब नौगावा निवासी पंकज जाटव (जो पेशे से दुकानदार हैं) अपने घर पर खाना खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे.

मदद पड़ी भारी
बता दें कि पंकज के एक दोस्त ने फोन कर पेट्रोल खत्म होने की बात कही. पंकज पास के पंप से बोतल में पेट्रोल लाकर अपने पास ही रख लिया और दोबारा मोबाइल चलाने लगा, जो उस वक्त चार्जिंग पर लगा था. अचानक मोबाइल चार्जर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे निकली चिंगारी सीधे पेट्रोल की बोतल पर जा गिरी. ज्वलनशील पेट्रोल ने तुरंत आग पकड़ ली और एक तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया.

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अस्पताल में जिंदगी की जंग
हादसे के वक्त पंकज आग की लपटों की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया. जिसके बाद चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए. प्राथमिक उपचार के बाद पंकज की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया है, जहां विशेषज्ञ उनकी निगरानी कर रहे हैं.

इन बातों का रखें ध्यान
यह घटना एक बड़ी चेतावनी है कि ज्वलनशील पदार्थों के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है. कभी भी चार्जिंग के दौरान मोबाइल का उपयोग न करें. पेट्रोल या गैस जैसे पदार्थों को बिजली के बोर्ड या चार्जर से दूर रखें. खराब या स्थानीय चार्जर का उपयोग करने से बचें, क्योंकि इनमें शॉर्ट सर्किट का खतरा अधिक होता है.

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