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Rajasthan News: अलवर में निगम की बड़ी लापरवाही, अब ठेकेदार पर गिरेगी गाज, तीन दिन तक...

Rajasthan News: अलवर नगर निगम की लापरवाही से मृत गोवंश को खुले वाहनों में ढोया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. बुध विहार में तीन दिन तक शव सड़ने से लोग परेशान हैं. आयुक्त ने अब ठेकेदार पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 04, 2026, 05:48 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 05:48 PM IST

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Alwar News: राजस्थान के अलवर नगर निगम क्षेत्र में मृत गोवंश के निस्तारण को लेकर मानवता और नियमों को ताक पर रखने का मामला सामने आया है. निगम के ठेका कर्मियों की लापरवाही के चलते न केवल मृत पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, बल्कि शहरवासियों के स्वास्थ्य पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है.

तीन दिन तक कांजी हाउस में सड़ा गोवंश

लापरवाही की इंतहा तब देखने को मिली जब बुध विहार स्थित कांजी हाउस में मृत गोवंश को एक लोडिंग टैंपो में भरकर तीन दिनों तक लावारिस छोड़ दिया गया.

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कॉलोनियों में फैली बदबू: भीषण गर्मी के बीच शवों के सड़ने से उठी दुर्गंध जब आसपास की रिहायशी कॉलोनियों तक पहुंची, तब स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया. भारी विरोध और शिकायतों के बाद ही निगम प्रशासन की नींद टूटी और वहां से मृत पशुओं को हटाया गया.

नियमों की धज्जियां
निस्तारण की प्रक्रिया में सुधार के बजाय स्थिति और भयावह होती जा रही है. शहर की व्यस्त सड़कों पर मृत गोवंश को बिना ढके खुले वाहनों में ले जाया जा रहा है. पीछे चल रहे बाइक सवारों और पैदल यात्रियों को न केवल तेज दुर्गंध झेलनी पड़ रही है, बल्कि हवा में फैल रहे संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है. मृत पशुओं को जिस तरह घसीटकर और खुले में ले जाया जा रहा है, वह निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

हादसों का बढ़ता ग्राफ
अलवर शहर में लावारिस पशुओं की समस्या अब जानलेवा साबित हो रही है. बता दें कि शहर में करीब 3 हजार से अधिक लावारिस पशु सड़कों पर घूम रहे हैं. रोजाना औसतन 4 से 5 गोवंश की सड़क हादसों में मौत हो रही है. इन दुर्घटनाओं में कई बुजुर्ग अपनी जान गंवा चुके हैं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. नगर निगम अब तक लावारिस पशुओं पर प्रभावी नियंत्रण पाने में पूरी तरह असफल रहा है.

आयुक्त की चेतावनी
मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम आयुक्त ने सख्त रुख अपनाने की बात कही है. उन्होंने बताया कि ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मृत पशुओं को पूरी तरह ढककर ही ले जाया जाए. यदि नियमों की अनदेखी जारी रही, तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.


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