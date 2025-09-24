Zee Rajasthan
कब्रिस्तान और ईदगाह की जमीन पर सड़क, अकबरपुर में उठी बगावत की आग!

Rajasthan News: राजस्थान के अलवर के अकबरपुर गांव में ईदगाह और कब्रिस्तान की जमीन से सड़क निर्माण को लेकर विवाद बढ़ा. ग्रामीणों ने PWD योजना का विरोध कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि योजना नहीं रुकी तो आंदोलन करेंगे. कलेक्टर ने समाधान का आश्वासन दिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 24, 2025, 07:04 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 07:04 PM IST

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के जयपुर रोड स्थित अकबरपुर गांव में ईदगाह और कब्रिस्तान की जमीन पर सड़क निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. गांव के लोगों ने इस मामले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा प्रस्तावित सड़क योजना का विरोध किया है.

क्या बोले ग्रामीण?
ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कब्रिस्तान की जमीन खसरा नंबर 1123, 1124 और 1125 में दर्ज है. वहीं खसरा नंबर 1138 पर ईदगाह बनी हुई है, जिसकी पक्की चारदीवारी और गेट लगे हुए हैं. ग्रामीणों के अनुसार, यहां वर्षों से ईदुलफितर और ईदुलअजहा की नमाज अदा की जाती रही है. कब्रिस्तान की जगह भर जाने के बाद ईदगाह की कुछ जमीन का उपयोग भी कब्रिस्तानी तौर पर किया जाने लगा है.

सड़क निर्माण की योजना पर उठाए सवाल
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण की योजना ईदगाह की जमीन से होकर गुजारी जा रही है. उनका कहना है कि यह जमीन वक्फ संपत्ति है और इस पर किसी भी तरह का बेजा दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा. ग्रामीणों ने साफ कहा कि वक्फ संपत्ति का मालिकाना हक सिर्फ अल्लाह का होता है और इसका उपयोग केवल धार्मिक कार्यों में होना चाहिए.

आंदोलन की दी चेतावनी
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने प्रस्तावित योजना को वापस नहीं लिया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. उनका कहना है कि धार्मिक स्थल और कब्रिस्तान की जमीन से सड़क निकालना धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है, जिसे वे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे.

डीसी ने दिया आश्वासन
इस मामले में जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वे विभाग की टीम को बुलाकर बातचीत करेंगे और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे. अब देखना यह होगा कि प्रशासन किस तरह से दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाकर विवाद का हल निकालता है.

