/Rajasthan News: अलवर पुलिस का बड़ा एक्शन, साइबर ठगों से ₹1 करोड़ वसूले, नशे के सौदागरों की अब संपत्ति होगी जब्त

Alwar Drug Mafia Action: अलवर जिले को अपराध और नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक अभियान छेड़ दिया है. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अब केवल गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि ड्रग्स सप्लायर्स की अवैध संपत्तियों को जब्त कर उनकी आर्थिक कमर भी तोड़ी जाएगी.

ड्रग्स नेटवर्क पर प्रहार: 55 मामले, 64 गिरफ्तार

वर्ष 2026 में अलवर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. बता दें कि इस साल अब तक 55 केस दर्ज कर 64 तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है. भारी मात्रा में स्मैक, गांजा और डोडा चूरा जब्त कर कई बड़े अड्डों को ध्वस्त किया गया है. 15 मार्च से शुरू हुए विशेष अभियान में ही 33 नए प्रकरण दर्ज कर सप्लायर्स के पूरे नेटवर्क को रडार पर लिया गया है.

पीड़ितों को लौटाए ₹33 लाख

साइबर ठगी के खिलाफ अलवर पुलिस की तकनीकी टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. बता दें कि ठगी के 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को होल्ड कराया गया, जिसमें से 33 लाख रुपये पीड़ितों के खातों में वापस दिलाए जा चुके हैं. CEIR पोर्टल की मदद से 303 गुमशुदा मोबाइल खोजकर उनके मालिकों को सौंपे गए. वहीं 210 साइबर ठगों की पहचान की गई है और अन्य राज्यों की पुलिस के समन्वय से 81 वारंट जारी किए गए हैं.

अवैध हथियार और म्यूल अकाउंट्स पर एक्शन

पुलिस की बहुआयामी रणनीति के तहत अपराधियों के हर रास्ते को बंद किया जा रहा है. साथ ही अवैध हथियारों के खिलाफ 49 केस दर्ज कर भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बरामद किए गए. 1 अप्रैल से अब तक 40 आरोपियों को फर्जी बैंक खातों (म्यूल अकाउंट) के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

जनता से अपील

एसपी सुधीर चौधरी ने आमजन से अपील की है कि वे नशे और अपराध की जानकारी पुलिस के साथ साझा करें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. साथ ही, उन्होंने लोगों से ओटीपी (OTP) या पिन साझा न करने की सावधानी बरतने को कहा है.