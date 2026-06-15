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Rajasthan News: राजीविका समिति में मनमानी पर भड़की महिलाएं, गुपचुप नई कार्यकारिणी बनाने का आरोप, किया कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग

Rajasthan News: अलवर के राजगढ़ में राजीविका समिति से जुड़ी महिलाओं ने बिना सूचना नई कार्यकारिणी बनाने और बैंक लोन रोकने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. महिलाओं ने ब्लॉक स्टाफ पर मनमानी का आरोप लगाकर निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Edited byArti PatelReported byJugal Kishore
Published: Jun 15, 2026, 04:17 PM|Updated: Jun 15, 2026, 04:17 PM
Rajasthan News: राजीविका समिति में मनमानी पर भड़की महिलाएं, गुपचुप नई कार्यकारिणी बनाने का आरोप, किया कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग
Image Credit: Rajgarh Rajivika Women Protest

Alwar News: अलवर जिले के राजगढ़ ब्लॉक में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित राजीविका समिति अब विवादों और गंभीर आरोपों के घेरे में आ गई है. क्षेत्र की 'नव ज्योति राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड (श्रीचंदपुरा)' से जुड़ी सैकड़ों कामकाजी महिलाओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा. महिलाओं ने समिति के ब्लॉक स्तरीय स्टाफ और वर्तमान पदाधिकारियों पर गंभीर वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई है.

अंधेरे में रखकर बनाई नई कार्यकारिणी, दुर्व्यवहार का भी आरोप
महिला प्रतिनिधि मंजू के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने प्रशासनिक व्यवस्था और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए. मंजू ने बताया कि इस समिति के तहत क्षेत्र के करीब 20 गांवों की महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं. इन सभी गांवों की व्यापक सहमति से 13 अक्टूबर 2025 को एक वैध कार्यकारिणी का गठन किया गया था. लेकिन इसके बाद 26 फरवरी 2026 को नियमों को ताक पर रखकर एक विशेष आमसभा बुलाई गई, जिसकी भनक न तो अधिकांश महिला सदस्यों को लगने दी गई और न ही संबंधित स्टाफ को. इस गुप्त बैठक में गुपचुप तरीके से नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया. महिलाओं ने आरोप लगाया कि ब्लॉक स्तर का स्टाफ पूरी तरह मनमानी पर उतारू है. विरोध करने पर महिला सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और समिति के रोजमर्रा के कार्यों में अनावश्यक व दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेप किया जा रहा है.

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पिछली जांच को नकारा, बैंक लोन रोकने से आर्थिक नुकसान का आरोप
महिलाओं का आक्रोश इस बात को लेकर ज्यादा है कि उनकी शिकायतों पर प्रशासन स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है. महिलाओं ने साफ कहा कि इस धांधली की शिकायत पहले उप रजिस्ट्रार को दी गई थी, जिसके बाद 12 मई 2026 को एक जांच भी हुई, लेकिन ब्लॉक स्टाफ के प्रभाव के चलते उस जांच को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता. ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि समिति की बैठकें नियमों के अनुसार नहीं हो रही हैं और महत्वपूर्ण निर्णय मनमर्जी से लिए जा रहे हैं. सबसे गंभीर बात यह है कि वर्तमान पदाधिकारी स्वयं सहायता समूहों (SHG) को मिलने वाले बैंक ऋण (लोन) की प्रक्रियाओं में जानबूझकर बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, जिससे जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

महिला प्रतिनिधि मंजू ने दो टूक शब्दों में कहा, ‘हम सभी गांवों की महिलाओं को बिना कोई सूचना दिए और अंधेरे में रखकर नई कार्यकारिणी बना दी गई, जो पूरी तरह अवैध है. हमारी मांग है कि जिला प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाए, दोषियों पर एक्शन ले और दोबारा पारदर्शी तरीके से सामूहिक आमसभा आयोजित कराकर हमें न्याय दे.’

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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