Rajasthan Crime: अलवर जिले के रूपबास से एक बेहद हैरान और डराने वाली खबर सामने आई है. यहां स्थित एक सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में चारों तरफ खून जैसे लाल निशान मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. मंगलवार सुबह जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमेशा की तरह केंद्र को खोलने पहुंचीं, तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. परिसर के फर्श से लेकर दीवारों तक पर खून के गहरे धब्बे बिखरे हुए थे, जिससे किसी बड़ी हिंसक वारदात या बड़ी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है.

दीवारों पर धब्बे, फर्श पर मिले नंगे और सने हुए पैरों के निशान

घटनास्थल की कड़ियों को जोड़ने पर मामला किसी गंभीर वारदात की ओर इशारा कर रहा है. आंगनबाड़ी केंद्र के फर्श और दीवारों पर केवल खून के छींटे ही नहीं हैं, बल्कि वहां खून से सने हुए नंगे पैरों और जूते-चप्पलों के स्पष्ट निशान भी पाए गए हैं. रात में हुई वारदात! इन निशानों को देखकर प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात यहां कुछ लोगों के बीच खूनी संघर्ष, जानलेवा मारपीट या कोई अन्य हिंसक वारदात घटित हुई है.

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FSL की ओर से साक्ष्य जुटाने की तैयारी

स्कूल परिसर में इतनी बड़ी मात्रा में खून मिलने की सूचना आग की तरह फैल गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन को तुरंत सूचित किया गया.मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी डॉ. दीपक तुरंत एक्शन में आए. उन्होंने बिना देरी किए पुलिस की विशेष टीमों को जांच के लिए मौके पर रवाना किया. पुलिस अधिकारियों ने पूरे परिसर को घेरे में ले लिया है और घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फैला हुआ लाल पदार्थ इंसानी खून ही है या फिर किसी गहरी साजिश के तहत दहशत फैलाने का प्रयास किया गया है.

15 दिन से रह रहा संदिग्ध परिवार अचानक गायब

इस पूरे रहस्यमयी घटनाक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक बयान ने पुलिस की जांच को एक नया मोड़ दे दिया है.आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने पुलिस को बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से केंद्र परिसर में बने एक पेड़ के नीचे एक अज्ञात महिला, उसका बच्चा और एक पुरुष शरण लिए हुए थे और वहीं ठहरते थे. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस सुबह यह खून के निशान मिले, ठीक उसी दिन से वह पूरा परिवार और वहां रहने वाले लोग अचानक गायब हैं.

पुलिस अब इस एंगल को बेहद महत्वपूर्ण मानकर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है. आसपास के क्षेत्रों, अस्पतालों और सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि गायब हुए लोगों का सुराग लगाया जा सके और यह साफ हो सके कि वे इस घटना के शिकार हुए हैं या फिर इसके सूत्रधार हैं.