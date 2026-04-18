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Rajasthan News: अलवर में नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं! क्रेन से उठीं गाड़ियां, दुकानदारों का सामान जब्त

Rajasthan News: अलवर में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने घंटाघर और रोड नंबर 2 पर बड़ी कार्रवाई की. 10 मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक जब्त की गईं और नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटे गए. फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का सामान जब्त कर जुर्माने की चेतावनी दी गई है.

Edited byArti PatelReported byJugal Kishore
Published: Apr 18, 2026, 10:44 AM|Updated: Apr 18, 2026, 10:44 AM
Rajasthan News: अलवर में नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं! क्रेन से उठीं गाड़ियां, दुकानदारों का सामान जब्त
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Alwar Traffic Action: अलवर शहर की सड़कों को जाम और अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए नगर निगम और यातायात पुलिस ने कमर कस ली है. शुक्रवार को शहर के व्यस्ततम इलाकों में संयुक्त रूप से चलाए गए इस 'क्लीनअप' अभियान ने नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मचा दिया. घंटाघर से लेकर रोड नंबर 2 तक, प्रशासन की सख्ती का असर साफ देखने को मिला.

मॉडिफाइड साइलेंसर पर सर्जिकल स्ट्राइक
यातायात पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले बुलेट और बाइक सवारों के खिलाफ विशेष मोर्चा खोला. बता दें कि जांच के दौरान ऐसी 10 बाइक्स को जब्त किया गया जिनमें अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर लगे थे.ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा ने साफ किया कि तेज आवाज करने वाले साइलेंसर न केवल लोगों को परेशान करते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं. इनके खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

नो-पार्किंग और जाम से मुक्ति की कोशिश
शहर के मुख्य चौराहों-घंटाघर, काशीराम चौराहा और रोड नंबर 2—पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए कड़े कदम उठाए गए.सड़क किनारे बेतरतीब खड़े और नो-पार्किंग जोन में पार्क किए गए वाहनों को क्रेन की मदद से उठाकर जब्त किया गया. नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के मौके पर ही भारी-भरकम चालान काटे गए.

फुटपाथ से हटा अतिक्रमण, सामान जब्त
नगर निगम की टीम ने भी दुकानदारों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. निगम निरीक्षक निशा लखानी के नेतृत्व में फुटपाथों को खाली कराया गया.दुकान की सीमा से बाहर फुटपाथ और सड़कों पर रखा सामान निगम की टीम ने जब्त कर लिया.दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि यदि दोबारा अतिक्रमण पाया गया, तो जब्ती के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा.

अधिकारियों की अपील
"शहर को व्यवस्थित रखना केवल प्रशासन का काम नहीं है. वाहन चालक नियमों का पालन करें और दुकानदार अपनी सीमा में रहें. हमारा उद्देश्य चालान काटना नहीं, बल्कि अलवर को जाम मुक्त बनाना है."
— संजय शर्मा, थाना प्रभारी (ट्रैफिक)

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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