अलवर में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे पहल, स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा और कानूनी जागरूकता का पाठ

Alwar News: डिजिटल युग में तकनीक के साथ-साथ बढ़ते खतरों से नई पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए अलवर जिले में एक शानदार मुहिम का आगाज हुआ है. ‘ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे’ (Transformative Tuesday) पहल के तहत अब जिले के स्कूली छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

तकनीक नहीं, मनोविज्ञान से हमला करते हैं अपराधी

बता दें किु शहर के नवीन स्कूल में आयोजित विशेष सेमिनार में आईटी एक्सपर्ट उमेश खत्री ने बच्चों को साइबर क्राइम की गहरी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराया. उन्होंने बताया कि आज हर घर में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं. साथ ही आधुनिक साइबर अपराधी केवल तकनीक का सहारा नहीं लेते, बल्कि वे लोगों के मनोविज्ञान (Psychology) से खेलते हैं. वे पहले विश्वास जीतते हैं और फिर हमारी छोटी सी लापरवाही का फायदा उठाकर बैंक खातों या मोबाइल डेटा तक पहुंच जाते हैं.



जिला न्यायाधीश के सेफ्टी टिप्स

कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी ने बच्चों को साइबर सुरक्षा के व्यावहारिक मंत्र दिए. '1234' या जन्मतिथि जैसे आसान पासवर्ड रखने से बचें. इन्हें हैक करना बेहद आसान होता है. साथ ही सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी स्वीकार न करें. किसी भी स्थिति में अपना ओटीपी (OTP) किसी के साथ साझा न करें.

अगले 8 महीने तक चलेगा जागरूकता अभियान

न्यायाधीश भंडारी ने जानकारी दी कि यह केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है. साथ ही ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत अगले 8 महीनों तक हर मंगलवार को विभिन्न स्कूलों में साइबर कानून और सुरक्षा पर निरंतर सत्र आयोजित किए जाएंगे.

शिकायत पेटिका से सीधे जज तक पहुंचेगी बात

वहीं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में शिकायत पेटिकाएं (Complaint Boxes) भी लगाई गई हैं. यदि किसी छात्र या छात्रा के साथ कोई अप्रिय घटना होती है या वे किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वे अपनी शिकायत इस बॉक्स में डाल सकते हैं. इन शिकायतों की समीक्षा और समाधान की निगरानी स्वयं जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, जिससे बच्चों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा.

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