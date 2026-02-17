भिवाड़ी में फिर गूंजा धमाका! 500 मीटर दूर दूसरी पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से दहला खुशखेड़ा

Bhiwadi News: भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हालात अभी पूरी तरह संभले भी नहीं थे कि एक और धमाके ने लोगों को दहला दिया. जिस अवैध पटाखा फैक्ट्री में कुछ दिन पहले विस्फोट से 7 लोगों की जान गई थी, उसी स्थान से करीब 500 मीटर दूर स्थित दूसरी पटाखा बनाने वाली इकाई में अचानक ब्लास्ट हो गया. इस घटना ने पूरे इलाके में फिर से दहशत फैला दी.

बताया जा रहा है कि दूसरी फैक्ट्री में उस समय प्रशासन की टीम जांच और कार्रवाई के लिए पहुंची हुई थी. अधिकारी दस्तावेज और हालात की जांच कर रहे थे. इसी दौरान अचानक तेज धमाका हुआ. आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग सहम गए. कुछ ही पलों में फैक्ट्री परिसर धुएं से भर गया और कुछ समय तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था.

धमाके के तुरंत बाद वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई. लोग जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे. आसपास के उद्योगों में काम कर रहे लोग भी बाहर निकल आए. धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे माहौल और भयावह हो गया.

गनीमत रही कि पहले हुए बड़े हादसे के बाद प्रशासन सतर्क था. एहतियात के तौर पर दमकल की गाड़ी पहले से मौके पर मौजूद थी. जैसे ही धमाका हुआ, दमकल कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. बिना देर किए आग और धुएं को काबू में करने का प्रयास किया गया. उनकी तत्परता के कारण स्थिति जल्द नियंत्रण में आ गई. अगर थोड़ी भी देर होती तो हालात फिर बिगड़ सकते थे.

इससे पहले इसी क्षेत्र की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 7 लोगों की जान चली गई थी. उस हादसे ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था. अब उसी क्षेत्र में इतनी कम दूरी पर दूसरा धमाका होना कई सवाल खड़े करता है. क्या यहां और भी अवैध फैक्ट्रियां चल रही थीं? क्या सुरक्षा नियमों का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा था?

घटना के बाद प्रशासन ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है. जांच का दायरा भी विस्तारित किया जा रहा है. फिलहाल इस दूसरे धमाके में किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन लोगों में डर का माहौल जरूर है.

खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में लगातार सामने आ रही घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे जोखिम भरे कारखाने कैसे संचालित हो रहे थे. इस बार बड़ा नुकसान टल गया, लेकिन यह घटना साफ संकेत दे रही है कि सुरक्षा को लेकर सख्ती बेहद जरूरी है.

