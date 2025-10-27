Zee Rajasthan
भिवाड़ी में सांस लेना हुआ मुश्किल! हवा में जहर घुला, स्मॉग की चादर में घुटा शहर

Rajasthan Pollution News: भिवाड़ी में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, AQI 313 दर्ज. पूरे दिन स्मॉग की मोटी परत से शहर ढका रहा. सांस लेने में दिक्कत, खांसी व आंखों में जलन की शिकायतों के साथ अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ी. विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की अपील की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kuldeep malwar
Published: Oct 27, 2025, 07:43 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 07:43 PM IST

भिवाड़ी में सांस लेना हुआ मुश्किल! हवा में जहर घुला, स्मॉग की चादर में घुटा शहर

Bhiwadi News: राजस्थान की औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक हद तक पहुंच गया है. सोमवार को पूरे दिन शहर में घना स्मॉग छाया रहा, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सुबह से ही आसमान में धुंध और प्रदूषण की मोटी परत इतनी गहरी थी कि सूर्य की किरणें पूरे दिन धरती तक नहीं पहुंच पाईं.

खतरनाक श्रेणी में पहुंचा शहर का AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार को भिवाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 313 के पार दर्ज किया गया. यह स्तर “बहुत खराब” श्रेणी से बढ़कर “खतरनाक” श्रेणी में पहुंच गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रदूषण का स्तर मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से अस्थमा या श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं.

अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या
भिवाड़ी जिला अस्पताल में सोमवार को ओपीडी में करीब एक हजार मरीज पहुंचे. इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की थी जिन्हें सांस लेने में कठिनाई, गले में जलन, खांसी और आंखों में पानी आने जैसी समस्याएं थीं. अस्पताल के इंचार्ज डॉ. सागर अरोड़ा ने बताया कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण के इस स्तर पर पहले से बीमार मरीजों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए.

डॉक्टर ने क्या दी सलाह?
डॉ. अरोड़ा ने सलाह दी कि लोग घरों में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें, मास्क पहनें और सुबह-शाम के समय बाहर निकलने से परहेज करें. विशेषज्ञों का कहना है कि भिवाड़ी में बढ़ते औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है. प्रदूषण की यह स्थिति अब केवल पर्यावरण नहीं बल्कि स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन और आम लोगों दोनों को गंभीर कदम उठाने की जरूरत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

