Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /अरुणाचल की तबाही में अलवर का अग्निवीर लापता! कई दिन बाद भी समुद्र गुर्जर का नहीं मिला सुराग

अरुणाचल की तबाही में अलवर का अग्निवीर लापता! कई दिन बाद भी समुद्र गुर्जर का नहीं मिला सुराग

Rajasthan News: अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद अलवर के अग्निवीर जवान समुद्र गुर्जर लापता हैं. हादसे में 7 जवान लापता हुए थे, 2 का रेस्क्यू हो चुका है. समुद्र की तलाश में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 19, 2026, 08:43 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 08:43 PM IST
अरुणाचल की तबाही में अलवर का अग्निवीर लापता! कई दिन बाद भी समुद्र गुर्जर का नहीं मिला सुराग
Image Credit: अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद अलवर के अग्निवीर जवान समुद्र गुर्जर लापता हैं.

Alwar News: अलवर के केसरपुर गांव निवासी अग्निवीर जवान समुद्र गुर्जर (24) अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद से लापता है. हादसे में सेना के सात जवान लापता हुए थे, जिनमें से दो जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि समुद्र समेत अन्य जवानों की तलाश जारी है. घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद समुद्र का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. समुद्र गुर्जर दो बहनों का इकलौता भाई है. उसकी अभी शादी नहीं हुई है. उसके पिता बदली गुर्जर खेती-किसानी करते हैं. परिवार के अनुसार समुद्र रक्षाबंधन से पहले छुट्टी लेकर घर आने वाला था, लेकिन इससे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदा ने परिवार की चिंता बढ़ा दी.

पिता से आखिरी बार 10 मई को हुई थी बात
समुद्र के पिता बदली गुर्जर ने बताया कि उनकी बेटे से आखिरी बार 10 मई को फोन पर बात हुई थी. समुद्र मई में छुट्टी लेकर घर आया था और करीब 10 दिन बाद ही ड्यूटी पर लौट गया था. उस दौरान उसने पिता से कहा था कि वह जल्द ही छुट्टी लेकर घर आएगा और उनके पैरों के दर्द का ऑपरेशन करवाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सेना की ओर से फोन आने के बाद बढ़ी चिंता
इसके बाद परिवार को सेना की ओर से फोन पर सूचना दी गई कि अरुणाचल प्रदेश के जिस क्षेत्र में समुद्र तैनात था, वहां बादल फटने के बाद भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बनी है और समुद्र लापता है. सूचना मिलने के बाद परिजन अलवर के इटाराणा स्थित सेना कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से समुद्र के बारे में जानकारी ली, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है.

पूरे गांव में चिंता का माहौल
पड़ोसी भरत ने बताया कि समुद्र के लापता होने की खबर के बाद से पूरे केसरपुर गांव में चिंता का माहौल है. परिवार के लोग लगातार उसके सुरक्षित लौटने की उम्मीद लगाए हुए हैं. पिता अपने इकलौते बेटे को याद कर भावुक हो जाते हैं.

14 अगस्त की शाम आई प्राकृतिक आपदा
बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अनिनी क्षेत्र के पशुपानी इलाके में 14 अगस्त 2026 की शाम करीब 4:45 बजे बादल फटने की घटना हुई थी. इसके बाद क्षेत्र में भारी भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई. प्राकृतिक आपदा में चार लोगों की मौत की भी सूचना है. सेना के जवान भी इसकी चपेट में आए.

सात जवान लापता, दो का किया गया रेस्क्यू
हादसे में सेना के सात जवान लापता हुए थे, जिनमें से दो जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है. वहीं समुद्र गुर्जर समेत अन्य लापता जवानों की तलाश अभी जारी है. घटना के कई दिन बीतने के बाद भी समुद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

समुद्र की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
फिलहाल सेना की ओर से लापता जवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. परिवार और गांव के लोग समुद्र के सुरक्षित लौटने की उम्मीद लगाए हुए हैं. समुद्र दो बहनों का इकलौता भाई है और उसके लापता होने से पूरा परिवार परेशान है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

अलवर में मकान में खड़ी स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, धमाकों से मची अफरा-तफरी

अलवर में 4 सितंबर को होगी 10वीं दही हांडी प्रतियोगिता, विजेता को 71 हजार का पुरस्कार

नौगांवा में आरक्षण लॉटरी पर बवाल! SC मतदाता नहीं, फिर भी दो वार्ड आरक्षित होने से भड़का आक्रोश

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
Alwar news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अरुणाचल की तबाही में अलवर का अग्निवीर लापता! कई दिन बाद भी समुद्र गुर्जर का नहीं मिला सुराग
2
3
4
5