बहरोड़ में मासूम के अपहरण की कोशिश से इलाके में दहशत, स्प्रे छिड़ककर काबू करने का प्रयास, CCTV में कैद हुआ संदिग्ध

Behror kidnapping Attempt: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ कस्बे में एक मासूम बच्चे के अपहरण के प्रयास का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. हमीरपुर रोड स्थित मीरनगर इलाके में हुई इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और परिजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है.

रुमाल पर स्प्रे कर झपटा आरोपी, बच्चे ने भागकर बचाई जान

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मीरनगर में एक बालक घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक अज्ञात संदिग्ध युवक वहां पहुंचा. आरोपी ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उस पर कोई नशीला स्प्रे छिड़ककर बालक की ओर झपटा. बता दें कि संदिग्ध की संदिग्ध हरकतों को भांपते ही बालक घबरा गया और बिजली की फुर्ती से वहां से भाग निकला. बच्चा सीधा अपने घर पहुंचा और बदहवास हालत में परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई.

CCTV में कैद हुई तस्वीर, पुलिस ने शुरू की तलाश

जैसे ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आरोपी वहां से रफूचक्कर हो चुका था. घटना की सूचना मिलते ही बहरोड़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने आसपास के घरों में लगे CCTV कैमरों की जांच की, जिसमें संदिग्ध युवक की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है. पुलिस अब उस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है. ग्रामीणों से भी संदिग्ध के हुलिए को लेकर पूछताछ की जा रही है.

इलाके में दहशत, सतर्कता की अपील

इस घटना के बाद मीरनगर और आसपास के इलाकों में लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात या संदिग्ध व्यक्ति को देखकर तुरंत पुलिस को सूचित करें और बच्चों को अकेले बाहर न भेजें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-