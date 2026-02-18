Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

लाइसेंस स्टील फेब्रिकेशन का, अंदर बारूद का खेल! भिवाड़ी अग्निकांड से जुड़ा बड़ा राज आया सामने

Rajasthan News: खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में बंद फैक्ट्री में भीषण आग से 7 मजदूरों की मौत हो गई. पहले अवैध पटाखा निर्माण और बच्चों से काम कराने का वीडियो सामने आया था. हादसे के बाद जांच तेज है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kuldeep malwar
Published: Feb 18, 2026, 06:03 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 06:03 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश का कहर! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बारिश का कहर! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

शादियों से सीजन में बेस्ट है जोधपुर बाजार, जहां आपको मिल जाएगा सबसे सस्ता 100 रुपये में साफा!
10 Photos
jodhpur cheapest market

शादियों से सीजन में बेस्ट है जोधपुर बाजार, जहां आपको मिल जाएगा सबसे सस्ता 100 रुपये में साफा!

मार्च में जयपुर घूमने का प्लान है? नाहरगढ़ किला जरूर देखें, विदेशी पर्यटक भी हैं जिसके दीवाने
8 Photos
rajasthan place to visit

मार्च में जयपुर घूमने का प्लान है? नाहरगढ़ किला जरूर देखें, विदेशी पर्यटक भी हैं जिसके दीवाने

राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

लाइसेंस स्टील फेब्रिकेशन का, अंदर बारूद का खेल! भिवाड़ी अग्निकांड से जुड़ा बड़ा राज आया सामने

Bhiwadi News: अलवर जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हुए बड़े अग्निकांड के बाद प्रशासन हरकत में आया है. मुख्य घटना के बाद अधिकारियों ने दो अन्य फैक्ट्रियों पर भी छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. इसी बीच एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसने फैक्ट्री संचालन से जुड़े कई दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बताया जा रहा है कि खुशखेड़ा के प्लॉट नंबर जी-1/682 में स्टील फैब्रिकेशन के नाम पर अवैध रूप से पॉपअप पटाखों का निर्माण किया जा रहा था. सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि अंदर महिलाएं ही नहीं, बल्कि कम उम्र के बच्चे भी पटाखों की पैकिंग और बनाने के काम में लगे हुए थे. जिस उम्र में बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, उस उम्र में उनसे बारूद जैसे खतरनाक पदार्थों के बीच काम कराया जा रहा था. यह न केवल श्रम कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा मानकों की भी खुली अनदेखी है.

वीडियो से यह भी स्पष्ट होता है कि फैक्ट्री के भीतर चुपचाप तरीके से पटाखा निर्माण चल रहा था. सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी गतिविधि प्रशासन की नजरों से आखिर कैसे बची रही. यदि समय रहते जांच होती, तो शायद इतना बड़ा हादसा टल सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शुक्रवार सुबह खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की एक बंद पड़ी फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे परिसर में धुआं भर गया. आग के साथ अंदर से लगातार धमाकों की आवाजें आती रहीं. स्थानीय लोगों का अंदेशा है कि अंदर रखे गैस सिलेंडर फटने से हालात और बिगड़ गए.

जानकारी के अनुसार फैक्ट्री करीब दो महीने से बंद बताई जा रही थी. ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि जब उत्पादन बंद था तो अंदर मजदूर किस काम के लिए मौजूद थे. घटना के समय 9 से 10 श्रमिक वहां काम कर रहे थे. अब तक सात मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कुछ घायलों को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है. मृतकों में उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिक शामिल होने की बात सामने आई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

सूचना मिलते ही कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. पुलिस ने एहतियातन आसपास का क्षेत्र खाली कराया. पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और जांच जारी है.

तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार लोगों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news