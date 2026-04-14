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Rajasthan News: भिवाड़ी में मदरसन कंपनी के गेट पर मजदूरों का हंगामा, वेतन बढ़ोतरी और प्रताड़ना के खिलाफ खोला मोर्चा

Rajasthan News: भिवाड़ी के पथरेडी औद्योगिक क्षेत्र में आज माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब मदरसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सैकड़ों श्रमिक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए. कंपनी के मुख्य द्वार पर जमा हुए श्रमिकों ने मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वेतन वृद्धि सहित कार्यस्थल पर हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 14, 2026, 01:06 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 01:06 PM IST

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Rajasthan News: भिवाड़ी में मदरसन कंपनी के गेट पर मजदूरों का हंगामा, वेतन बढ़ोतरी और प्रताड़ना के खिलाफ खोला मोर्चा

Bhiwadi Workers Protest: भिवाड़ी की मदरसन कंपनी में वेतन बढ़ोतरी और अधिकारियों के कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ सैकड़ों श्रमिकों ने गेट जाम कर प्रदर्शन किया. मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं, जो विवाद को सुलझाने के लिए प्रबंधन और मजदूरों के बीच वार्ता करा रहे हैं.

क्या हैं श्रमिकों की मुख्य मांगें?
आंदोलन कर रहे श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं. वेतन में वृद्धि, श्रमिकों का कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में उनका वेतन काफी कम है, जिसमें तत्काल सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए. ड्यूटी के घंटों और कार्यस्थल पर मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं में सुधार की मांग की गई है. मजदूरों का आरोप है कि उच्च अधिकारियों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है. आरोप यह भी है कि विरोध करने पर मारपीट और नौकरी से निकालने की धमकियां देकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है.

छावनी में तब्दील हुआ औद्योगिक क्षेत्र
हजारों की तादाद में श्रमिकों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भिवाड़ी पुलिस का भारी जाप्ता मौके पर तैनात है. बता दें कि मौके पर सर्किल के दो डीएसपी, स्थानीय तहसीलदार और कई थानों की पुलिस बल मौजूद है. अधिकारी श्रमिकों और कंपनी प्रबंधन के बीच बीच-बचाव कर मामले को शांत करने और वार्ता के जरिए समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं.

जांच और वार्ता जारी
फिलहाल कंपनी के बाहर श्रमिकों का धरना जारी है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं ताकि औद्योगिक शांति भंग न हो. मजदूरों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता, वे अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे.

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