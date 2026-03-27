अलवर में फिर बम धमकी का हड़कंप! पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र को निशाना

Alwar News: अलवर में एक बार फिर बम धमकी से हड़कंप मच गया है. इस बार निशाने पर पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र रहे, जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला. जैसे ही यह सूचना प्रशासन तक पहुंची, पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं.

धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरे परिसर को घेर लिया और सघन जांच अभियान शुरू कर दिया. किसी भी तरह की लापरवाही से बचने के लिए हर कोने की बारीकी से तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके.

जांच को और मजबूत बनाने के लिए बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया. ये टीमें हर संदिग्ध वस्तु और स्थान की गहन जांच कर रही हैं. सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं और हर एंगल से जांच की जा रही है.

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सुरक्षा के मद्देनजर पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र के आसपास आने-जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है. परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. इसके साथ ही आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके.

प्रशासन की टीमें इस धमकी भरे ईमेल को भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई हैं. साइबर टीम भी सक्रिय हो गई है और ईमेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.

गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है. करीब 15 दिन पहले भी इसी तरह की धमकी मिली थी, लेकिन उस मामले में अब तक कोई ठोस खुलासा नहीं हो पाया है. इतना ही नहीं, तीन बार मिनी सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है.

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी रमेश सैनी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए.

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. साथ ही, किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने को कहा गया है, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके.

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