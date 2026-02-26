Zee Rajasthan
राजस्थान में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, यात्रियों को हो रही भारी परेशानी

Alwar News: राजस्थान में प्राइवेट और लोक परिवहन बस ऑपरेटर्स की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है. जयपुर और भरतपुर रूट पर लोक परिवहन की करीब 50 बसें बंद हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByJugal Kishore
Published:Feb 26, 2026, 01:32 PM IST | Updated:Feb 26, 2026, 01:32 PM IST

Alwar News: राजस्थान के अलवर में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्राइवेट और लोक परिवहन बस ऑपरेटर्स की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही. हालांकि आज केवल जयपुर और भरतपुर रूट की बसों का संचालन पूरी तरह ठप रहा, जबकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राइवेट और लोक परिवहन बसें सीमित रूप से चलती रहीं.

मंडी मोड़ स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पर जयपुर और भरतपुर रूट की बसों को खड़ा कर दिया गया है. बुधवार को हड़ताल के चलते छह प्रमुख मार्गों पर कुल 450 में से करीब 150 बसों का संचालन नहीं हो पाया था. आज जयपुर और भरतपुर रूट पर लोक परिवहन की करीब 50 बसें बंद रहीं.

बसों के संचालन बाधित होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई यात्रियों को निजी वाहनों या अन्य वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा.

बस ऑपरेटर्स की प्रमुख मांगें
रूटीन चेकिंग के दौरान आरसी सस्पेंड करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए
बसों की छत पर सामान रखने के लिए लगेज कैरियर की अनुमति दोबारा दी जाए
ओवरलोडिंग या अन्य नियमों के नाम पर बीच रास्ते यात्रियों को उतारने की कार्रवाई बंद हो
गलत चालानों को निरस्त किया जाए
मोटर व्हीकल एक्ट की नई धारा 153 के तहत पुरानी बसों पर भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई रोकी जाए

बस मालिकों का कहना है कि नियमों के नाम पर हो रही सख्ती से उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और यात्रियों को भी असुविधा झेलनी पड़ रही है. यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो हड़ताल को और तेज किया जा सकता है.

वहीं, प्रतापगढ़ जिले में प्राइवेट बस संचालकों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे आमजन का जन जीवन प्रभावित हो गया. करीब 130 प्राइवेट बसों के संचालन पर ब्रेक लगने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बस स्टैंड और प्रमुख मार्गों पर लोग घंटों इंतजार करते नजर आए, वहीं कई यात्रियों को मजबूरी में निजी वाहनों और थ्री-व्हीलर टेम्पो का सहारा लेना पड़ा.

जल्द समाधान की मांग
हड़ताल कर रहे बस संचालक परिवहन विभाग की कथित दमनकारी और अनैतिक कार्रवाई के विरोध में जिला मुख्यालय पर डटे हुए हैं. आंदोलन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष शाकिर खान कर रहे हैं. संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग की.

बस बॉडी कोड
बस संचालकों का कहना है कि विभाग द्वारा लागू किए जा रहे बस बॉडी कोड (152, 153, 119) से उन्हें आर्थिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. उन्होंने मांग की है कि यह नियम केवल 31 मार्च 2026 के बाद बनने वाली नई बसों पर लागू किया जाए, जबकि पुरानी बसों को पूर्व व्यवस्था के अनुसार संचालित करने की अनुमति दी जाए.

इसके साथ ही संचालकों ने यह भी मांग रखी कि जब तक राज्य के सभी जिलों में फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं हो जाते, तब तक वाहनों की फिटनेस जांच स्थानीय परिवहन विभाग के माध्यम से ही कराई जाए. उन्होंने प्रतापगढ़ में शीघ्र फिटनेस सेंटर शुरू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि वाहन मालिकों को अन्य जिलों में जाकर जांच कराने के अतिरिक्त खर्च से राहत मिल सके.

हड़ताल का असर
ज्ञापन में स्टेज कैरिज बसों पर लगे लगेज कैरियर को नहीं हटाने और परमिट की ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई. संचालकों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में परमिट बनवाना काफी जटिल हो गया है.

हड़ताल का असर रोडवेज बसों पर भी साफ दिखाई दिया, जहां यात्रियों की भीड़ बढ़ने से अव्यवस्था की स्थिति बन गई. कई बसों में यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा. बस संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और इसे प्रदेश स्तर तक ले जाया जा सकता है.
