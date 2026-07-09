/अलवर अस्पताल में टला बड़ा हादसा! शिशु वार्ड के ऊपर से भरभराकर गिरा छत का प्लास्टर

Alwar News: अलवर के गीतानंद शिशु अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शिशु वार्ड के बाहर छत के लैंटर का प्लास्टर अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. जिस जगह प्लास्टर गिरा, उसके ठीक नीचे बच्चों का वार्ड था, जहां नवजात भर्ती थे. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. घटना के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन ने सभी बच्चों को एहतियात के तौर पर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया.

शिशु वार्ड के बाहर गिरा प्लास्टर

अचानक प्लास्टर गिरने की घटना से अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया. प्रशासन ने बिना देर किए शिशु वार्ड में भर्ती सभी बच्चों को सुरक्षित दूसरे वार्ड में पहुंचाया. हालांकि, जिस वार्ड में बच्चों को शिफ्ट किया गया है, उसकी हालत भी जर्जर बताई जा रही है.

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करीब 10 नवजातों को सुरक्षित किया शिफ्ट

अस्पताल में तैनात गार्ड सुरेंद्र यादव ने बताया कि गुरुवार दोपहर वार्ड की छत से अचानक प्लास्टर का हिस्सा नीचे गिर गया. जिस स्थान पर प्लास्टर गिरा, वहां उस समय कोई मौजूद नहीं था. वार्ड में अलग-अलग बेड पर करीब 10 नवजात भर्ती थे, जिन्हें तुरंत सुरक्षित दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. अब संबंधित वार्ड को खाली कर उसकी मरम्मत कराई जाएगी.

पहले भी हो चुका है ऐसा हादसा

कुछ दिन पहले ही कालाकुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में भी छत से प्लास्टर और पंखा गिरने की घटना हुई थी. उस हादसे में एक डॉक्टर और एक महिला मरीज घायल हो गए थे. इसके बाद जिला प्रशासन ने शिशु अस्पताल का निरीक्षण कर जर्जर वार्डों को खाली कराने और मरम्मत शुरू कराने के निर्देश दिए थे.

महिला घायल, नाक पर आए तीन टांके

पीएमओ डॉ. प्रमीला मीणा ने बताया कि हादसे के समय टीना (25) नाम की महिला थायरॉयड की जांच कराने अस्पताल आई थी. टीना मूल रूप से लक्ष्मणगढ़ की रहने वाली है और फिलहाल कालाकुआं क्षेत्र में रहती है. हादसे में उसकी नाक पर गंभीर चोट आई, जिस पर तीन टांके लगाए गए. इसके अलावा उसके दाहिने हाथ और पैर में भी चोट आई है. प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहीं डॉक्टर सीताराम अग्रवाल का इलाज अस्पताल में ही जारी है.

10 महीने से भेजे जा रहे थे पत्र

डॉ. प्रमीला मीणा ने बताया कि अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति को लेकर पिछले करीब 10 महीनों से सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं. करीब चार महीने पहले मरम्मत कार्य के लिए लगभग 15.5 लाख रुपये की स्वीकृति भी मिल चुकी थी और राशि विभाग को भेज दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ.

समय पर मरम्मत होती तो टल सकता था हादसा

पीएमओ का कहना है कि यदि समय रहते भवन की मरम्मत कर दी जाती तो इस घटना से बचा जा सकता था. हादसे के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और भवन का निरीक्षण शुरू कर दिया है. अब जर्जर वार्डों को खाली कर जल्द मरम्मत कराने की तैयारी की जा रही है.