अलवर में कांग्रेस की सियासी हलचल तेज! जिला अध्यक्ष पद के लिए 31 नेताओं में कांटे की टक्कर

Rajasthan News: कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' के तहत अलवर में जिला अध्यक्ष पद के लिए 31 दावेदारों ने नामांकन भरा. AICC पर्यवेक्षक, राहुल गांधी की सोच के अनुरूप, ज़मीनी कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर चयन हेतु फीडबैक ले रहे हैं.

Published: Oct 13, 2025, 06:34 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 06:34 PM IST

Alwar News: अलवर, राजस्थान. राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया "संगठन सृजन अभियान" अलवर जिले में पूरी गति पर है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देशानुसार, संगठन चुनाव की प्रक्रिया के तहत कार्यकर्ताओं की राय लेने का काम जारी है, और इसी क्रम में जिला अध्यक्ष पद के लिए ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

31 दावेदार और वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की टीम
अलवर में जिला अध्यक्ष पद के लिए अब तक 31 दावेदारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं. इस पद के लिए प्रमुख दावेदारों में पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, इम्तियाज खान, जमशेद खान, श्वेता सैनी, हिम्मत चौधरी और विश्राम गुर्जर जैसे नाम शामिल हैं.

पिछले आठ दिनों से, AICC द्वारा नियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षक सलीम अहमद (कर्नाटक विधान परिषद सदस्य), और पीसीसी पर्यवेक्षक पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर और सुमित गर्ग अलवर में डेरा डाले हुए हैं. ये पर्यवेक्षक हर विधानसभा क्षेत्र से ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर संगठन को लेकर उनकी राय और फीडबैक ले रहे हैं.

राहुल गांधी की सोच: ज़मीनी स्तर से संगठन
सोमवार को कटी घाटी स्थित एक होटल में ऑब्जर्वरों ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे.

उन्होंने बताया कि पार्टी नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों का चयन पूरी तरह ज़मीनी कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर हो. इसी लोकतांत्रिक उद्देश्य से यह संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है.

टीकाराम जूली ने स्पष्ट किया कि ऑब्जर्वर सभी विधानसभा क्षेत्रों से फीडबैक इकट्ठा कर रहे हैं. इस फीडबैक और प्राप्त बायोडाटा के आधार पर आगे एक समिति विचार करेगी और अंतिम नामों की सिफारिश एआईसीसी को भेजी जाएगी. पार्टी की यह सोच है कि संगठन ज़मीनी स्तर से खड़ा हो और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को महत्व मिले.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

