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बच्चों की थाली में जहर? दाल में निकला मरा चूहा, मिड-डे मील स्कीम पर उठे गंभीर सवाल

Rajasthan News: अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के एक स्कूल में मिड-डे मील की दाल में मृत चूहा मिलने से हड़कंप मच गया. तुरंत भोजन रोक दिया गया. जांच जारी है, एनजीओ और स्कूल स्टाफ एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ग्रामीणों में भारी नाराजगी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: Apr 28, 2026, 10:30 PM|Updated: Apr 28, 2026, 10:30 PM
बच्चों की थाली में जहर? दाल में निकला मरा चूहा, मिड-डे मील स्कीम पर उठे गंभीर सवाल
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Alwar News: अलवर जिले के रामगढ़ उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा के अंतर्गत नंगली गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब बच्चों के लिए आए मिड-डे मील की दाल में मरा हुआ चूहा मिला. घटना के सामने आते ही स्कूल स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई और एहतियातन तुरंत भोजन वितरण रोक दिया गया.

जानकारी के अनुसार विद्यालय में मिड-डे मील की आपूर्ति हेवल्स कंपनी द्वारा संचालित क्यूआरजी फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से की जाती है. सोमवार को जब भोजन परोसने से पहले दाल को चखा गया, तो उसमें मृत चूहा दिखाई दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को एलीमेंट्री जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और पीईईओ की संयुक्त टीम जांच के लिए विद्यालय पहुंची.

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जिला शिक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि यह पता लगाया जा रहा है कि चूहा मिड-डे मील के कंटेनर में पहले से मौजूद था या विद्यालय पहुंचने के बाद उसमें गिरा.

इधर, संबंधित एनजीओ के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और प्राथमिक रूप से स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना है कि कंटेनर खाली करने के बाद चूहा गिरा होगा. वहीं विद्यालय के पोषाहार प्रभारी और अन्य स्टाफ का कहना है कि एनजीओ की गाड़ी से दाल सीधे स्कूल के कंटेनर में डालकर तुरंत ढक दी गई थी, और वितरण से पहले ही दाल में चूहा मृत अवस्था में मिला.

घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि यदि समय रहते यह मामला सामने नहीं आता, तो बच्चों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ हो सकता था. ग्रामीणों ने संबंधित एनजीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

बताया जा रहा है कि ब्लॉक के कई विद्यालयों में इसी एनजीओ द्वारा भोजन सप्लाई किया जाता है, जो रात या तड़के तैयार कर सुबह स्कूलों में पहुंचाया जाता है. ऐसे में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने मिड-डे मील व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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