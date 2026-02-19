Zee Rajasthan
फोटो के विवाद ने लिया खौफनाक मोड़! शादी से पहले लाठी और तलवार से परिवार पर हमला

Rajasthan News: अलवर के चिड़वाई गांव में पुराना विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. फोटो को लेकर शुरू हुए झगड़े के बाद दूसरे दिन लाठी-डंडों और तलवार से हमला हुआ. एक ही परिवार के 7-8 लोग घायल हुए. दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर पुलिस जांच कर रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByJugal Kishore
Published:Feb 19, 2026, 09:17 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 09:17 PM IST

Alwar News: अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चिड़वाई में दो पक्षों के बीच चला आ रहा पुराना विवाद अचानक हिंसक रूप ले बैठा. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ मामला मारपीट तक पहुंच गया और एक ही परिवार के सात से आठ लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि हमले में लाठी-डंडों और तलवार का इस्तेमाल किया गया. सभी घायलों को तुरंत अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

मामले की शुरुआत 17 फरवरी को एक शादी समारोह से हुई थी. गांव निवासी संजय अपने मित्र के बेटे की बारात में शामिल होने गया था. उसी दौरान डब्बू नाम का युवक वहां मौजूद कुछ युवतियों की तस्वीरें ले रहा था. संजय ने इस पर आपत्ति जताई और उससे फोटो लेने का कारण पूछा. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर डब्बू और उसके साथियों ने संजय के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.

इसके अगले दिन 18 फरवरी की शाम को संजय के भतीजे की शादी की तैयारियां चल रही थीं. घर में मेहमानों की आवाजाही थी और परिवार शादी की रस्मों में व्यस्त था. इसी दौरान डब्बू अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा. आरोप है कि उन्होंने आते ही लाठी-डंडों और तलवार से हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से घर में अफरा-तफरी मच गई.

हमले में संजय, निक्कूराम, सप्पूबाई, लालचंद सहित अन्य लोग घायल हो गए. परिवार के सदस्य जान बचाकर इधर-उधर भागे. आसपास के लोगों ने घायल व्यक्तियों को संभाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. घटना के बाद से परिवार में डर का माहौल है और महिलाएं व बच्चे सहमे हुए हैं.

दूसरे पक्ष की ओर से भी अलग बयान सामने आया है. उनका कहना है कि पहले दिन हुए विवाद के बाद समझौता हो गया था. उनका दावा है कि उनके एक परिजन दुकान पर सामान लेने गए थे, तभी पहले पक्ष ने उन पर हमला कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि फोटो को लेकर माफी मांग ली गई थी और मामला खत्म हो चुका था.

गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पुलिस का कहना है कि यह आपसी रंजिश का मामला है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. घायलों के बयान लिए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

