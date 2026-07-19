/अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

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Alwar News: अलवर जिले के राजगढ़-टहला सड़क मार्ग पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. श्रीचन्दपुरा चेकपोस्ट के पास तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा
हादसे की सूचना मिलने के बाद राजगढ़ डीएसपी देशराज कुलदीप और थानाधिकारी नेकीराम पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों और मृतक को राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
डंपर की टक्कर से मचा हड़कंप
जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब दो बाइक सवार सड़क मार्ग से गुजर रहे थे. इसी दौरान तेज गति से आ रहे डंपर ने पीछे से दोनों बाइकों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
घायलों की हुई पहचान
पुलिस के अनुसार, हादसे में घायल लोगों की पहचान कठेड़ा, खेड़ली गंज निवासी राजेश और मुकेश पुत्र केसरदेव बलाई के रूप में हुई है. वहीं दूसरी बाइक पर सवार चौमू, मालाखेड़ा निवासी थानसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह पुत्र मूलसिंह राजपूत भी घायल हुए हैं. हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.
ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा
घायल भूपेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि वे टहला क्षेत्र में टाइल्स का काम करने के बाद अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान श्रीचन्दपुरा चेकपोस्ट के पास एक डंपर चालक ने ओवरटेक करने के दौरान लापरवाही बरती और उनकी बाइक समेत दूसरी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया.
घायलों को अलवर किया रेफर
हादसे के बाद पुलिस ने मृतक के शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर किया गया है. डॉक्टरों की टीम घायलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
फरार डंपर चालक की तलाश जारी
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद फरार हुए डंपर चालक की तलाश की जा रही है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ ही घटना के कारणों का पता लगाने में लगी हुई है.
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