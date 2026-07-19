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अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

Rajasthan News: अलवर के राजगढ़-टहला सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने दो बाइकों को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर घायल हुए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फरार डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: Jul 19, 2026, 10:49 PM|Updated: Jul 19, 2026, 10:49 PM
अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल
Image Credit: अलवर में सड़क हादसे में हुए घायलों का इलाज अस्पताल में चलता हुआ.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: अलवर जिले के राजगढ़-टहला सड़क मार्ग पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. श्रीचन्दपुरा चेकपोस्ट के पास तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा
हादसे की सूचना मिलने के बाद राजगढ़ डीएसपी देशराज कुलदीप और थानाधिकारी नेकीराम पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों और मृतक को राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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डंपर की टक्कर से मचा हड़कंप
जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब दो बाइक सवार सड़क मार्ग से गुजर रहे थे. इसी दौरान तेज गति से आ रहे डंपर ने पीछे से दोनों बाइकों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घायलों की हुई पहचान
पुलिस के अनुसार, हादसे में घायल लोगों की पहचान कठेड़ा, खेड़ली गंज निवासी राजेश और मुकेश पुत्र केसरदेव बलाई के रूप में हुई है. वहीं दूसरी बाइक पर सवार चौमू, मालाखेड़ा निवासी थानसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह पुत्र मूलसिंह राजपूत भी घायल हुए हैं. हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा
घायल भूपेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि वे टहला क्षेत्र में टाइल्स का काम करने के बाद अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान श्रीचन्दपुरा चेकपोस्ट के पास एक डंपर चालक ने ओवरटेक करने के दौरान लापरवाही बरती और उनकी बाइक समेत दूसरी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया.

घायलों को अलवर किया रेफर
हादसे के बाद पुलिस ने मृतक के शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर किया गया है. डॉक्टरों की टीम घायलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

फरार डंपर चालक की तलाश जारी
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद फरार हुए डंपर चालक की तलाश की जा रही है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ ही घटना के कारणों का पता लगाने में लगी हुई है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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