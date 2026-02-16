Zee Rajasthan
Explainer: रिकॉर्ड में बंद भिवाड़ी की गारमेंट फैक्ट्री के अंदर कैसे सुलग रहा था बारूद? प्रशासन रहा बेखबर

Rajasthan News: भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी रिकॉर्ड में गारमेंट फैक्ट्री के नाम से दर्ज एक फैक्ट्री में पटाखे बनने के दौरान आग लगने से 7 मजदूरों की मौत और 4 गंभीर घायल हुए. संकरी गलियां, अवैध अतिक्रमण और फायर सेफ्टी की कमी हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है.

Published: Feb 16, 2026, 04:46 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 04:46 PM IST

Explainer: रिकॉर्ड में बंद भिवाड़ी की गारमेंट फैक्ट्री के अंदर कैसे सुलग रहा था बारूद? प्रशासन रहा बेखबर

Bhiwadi Factory Fire: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में सोमवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया. खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित यह फैक्ट्री, सरकारी रिकॉर्ड में गारमेंट फैक्ट्री के रूप में दर्ज थी, लेकिन हकीकत में इसमें छोटे पटाखे बन रहे थे. हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 4 गंभीर रूप से घायल मजदूरों को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है. घटना के समय फैक्ट्री में लगभग 11 मजदूर काम कर रहे थे.

फैक्ट्रियां एक दूसरे से सटी हुई हैं
भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कई फैक्ट्रियां एक दूसरे के पास सटी होती हैं. इसके चलते संकरी गलियां और अवैध अतिक्रमण आम हैं. आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है.

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कई फैक्ट्रियों में फायर हाइड्रेंट सिस्टम काम नहीं करता और कई स्थानों पर फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरी तरह अनुपस्थित हैं. इसके अलावा, ओवरलोडिंग और कई ज्वलनशील पदार्थों के संग्रह के कारण बिजली पैनलों में आग लगने का खतरा हमेशा रहता है. ऐसे माहौल में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा बन सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र की संरचना और अनियंत्रित फैक्ट्री संचालन के कारण आग फैलती है और इससे बड़े नुकसान की संभावना रहती है.

रिकॉर्ड में बंद गारमेंट फैक्ट्री के अंदर सुलग रहा था बारूद

रीको में गारमेंट फैक्ट्री के नाम से रजिस्टर्ड थी फैक्ट्री
सरकारी रिकॉर्ड में यह फैक्ट्री गारमेंट फैक्ट्री के तौर पर दर्ज थी. लेकिन फील्ड जांच और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें छोटे बच्चों के पटाखे तैयार किए जा रहे थे.

यूपी-बिहार के मजदूरों ने गंवाई जान
मृतक मजदूरों में ज्यादातर मोतिहारी, बिहार के रहने वाले थे. हादसे के समय 11 मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हुए.

नियम ताक पर रखकर चल रहा था काम
इस फैक्ट्री में औद्योगिक सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था. यह फैक्ट्री फैक्ट्री अधिनियम के दायरे में नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर 10 से कम मजदूर काम कर रहे थे. बावजूद इसके ज्वलनशील सामग्री और पटाखे बनाने का काम जारी था.

पहले भी हो चुके हैं हादसे
भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में पहले भी कई आग और धमाके की घटनाएं हुई हैं. इसका मुख्य कारण है कि फैक्ट्रियां एक दूसरे से सटी हुई हैं, संकरी गलियां हैं, अवैध अतिक्रमण और फायर सेफ्टी के इंतजामों की कमी.

प्रशासन की प्रतिक्रिया और जांच
जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि मौके से नमूने लिए गए हैं, जिनकी जांच FSL (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) में की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ होगा कि आग कैसे लगी और ब्लास्ट कैसे हुआ. प्रबंधक से पूछताछ की जा रही है और फैक्ट्री संचालक की तलाश की जा रही है. मृतकों के परिवारों को सहायता राशि दी जाएगी.

आग लगने के समय फैक्ट्री बाहर से बंद थी
फायर इंचार्ज नरेश मीणा ने मीडिया को बताया कि आग लगने के समय फैक्ट्री बाहर से पूरी तरह बंद थी. इससे मजदूर बाहर निकलने में असमर्थ रहे और कई लोग अंदर फंसे. शवों की हालत इतनी भयानक थी कि केवल सफेद कंकाल ही बचे थे.

ऐसे हादसे क्यों होते हैं?
विशेषज्ञों का कहना है कि भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में अतिक्रमण, संकरी गलियां, फायर सेफ्टी का अभाव, ओवरलोडिंग और ज्वलनशील सामग्री होने के कारण इस तरह के हादसे होते हैं. कई बार फैक्ट्रियां पंजीकृत नाम और वास्तविक काम अलग-अलग करती हैं, जिससे प्रशासन की निगरानी कमजोर हो जाती है. यही वजह है कि आग लगने पर प्रतिक्रिया देर से होती है और नुकसान बढ़ जाता है.

समाधान और आगे की कार्रवाई
इस घटना के बाद प्रशासन ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करने की योजना बनाई है कि हर फैक्ट्री में फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया जाए, पंजीकृत काम और वास्तविक काम में कोई अंतर न हो, फायर हाइड्रेंट सिस्टम और सुरक्षा उपकरण सही ढंग से काम करें, और मजदूरों की सुरक्षा व आपातकालीन निकासी की व्यवस्था मौजूद हो. इसके अलावा, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अन्य फैक्ट्रियों की सख्त जांच की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों.

