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रामगढ़ में खाद-बीज विक्रेताओं की सांकेतिक हड़ताल, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

Rajasthan News: अलवर के रामगढ़ में खाद-बीज व कीटनाशक विक्रेताओं ने 11 मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल की. रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. व्यापारियों ने टैगिंग रोकने, मार्जिन बढ़ाने समेत कई मांगें रखीं और जल्द समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: Apr 27, 2026, 09:10 PM|Updated: Apr 27, 2026, 09:10 PM
रामगढ़ में खाद-बीज विक्रेताओं की सांकेतिक हड़ताल, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
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Alwar News: अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सोमवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की. हड़ताल के दौरान व्यापारियों ने अग्रवाल धर्मशाला में बैठक आयोजित कर अपनी 11 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की.

बैठक के बाद व्यापारियों ने गोविंदगढ़ मोड़ से रैली निकाली, जो मुख्य मार्गों से गुजरते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची. यहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम रामगढ़ एसडीएम बाबूलाल वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की. बताया गया कि यह हड़ताल देशभर में संगठन के आह्वान पर आयोजित की गई, जो लगभग 5 लाख कृषि आदान व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है. खाद-बीज विक्रेता संघ के सचिव राजवीर गुर्जर ने कहा कि व्यापारी पिछले 10 वर्षों से कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद समाधान नहीं हो रहा है.

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व्यापारियों की प्रमुख मांगों में उर्वरक कंपनियों द्वारा सब्सिडी वाले खाद के साथ अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग शामिल है. साथ ही खाद की डिलीवरी डीलरों के बिक्री केंद्र तक सुनिश्चित करने की बात कही गई, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में रेलहेड से खाद उठाने पर प्रति बैग अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है. इसके अलावा बढ़ती महंगाई को देखते हुए उर्वरकों पर डीलर मार्जिन कम से कम 8 प्रतिशत करने, ‘साथी पोर्टल’ को ग्रामीण खुदरा विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक बनाने तथा अवैध एचटीबीटी बीजों की बिक्री पर रोक लगाने या अधिकृत डीलरों को नियंत्रित बिक्री की अनुमति देने की मांग भी उठाई गई.

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि सीलबंद पैकिंग में नमूना फेल होने की स्थिति में विक्रेता को दोषी न मानकर “साक्षी” माना जाए, क्योंकि उत्पाद की गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की होती है. साथ ही एक्सपायर्ड कीटनाशकों को कंपनियों द्वारा वापस लेने को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने की मांग भी रखी गई. अन्य मांगों में नए बीज अधिनियम एवं कीटनाशक विधेयक 2025 में संशोधन, शिकायतों की जांच के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन, लाइसेंस निलंबन के मामलों में 21 दिन के भीतर स्वतः बहाली तथा हर वर्ष कंपनी के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त करना शामिल है.

व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी. इस दौरान राजीव मित्तल, राजवीर गुर्जर, राजेश गुल्याणी, प्रदीप कपूर, कर्णसिंह, गोपेश गोयल, मुकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे. राजवीर गुर्जर ने बताया “पिछले कई वर्षों से हम अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा. यदि जल्द ही मांगें पूरी नहीं हुईं तो हम बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे.”

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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