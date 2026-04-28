/भिवाड़ी में हाहाकार! क्राउन रबर पॉलिमर्स फैक्ट्री में भीषण आग, एक के बाद एक कई ब्लास्ट से दहशत

Bhiwadi News: भिवाड़ी के औद्योगिक इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब क्राउन रबर पॉलिमर्स नाम की रबर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि मौके पर कई जोरदार ब्लास्ट भी हुए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. फैक्ट्री में आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, खासकर इसलिए क्योंकि पास में ही एक मिंट प्लांट भी मौजूद है, जिससे खतरा और बढ़ गया. बताया जा रहा है कि आग लगने के समय फैक्ट्री में 15 से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. मौके पर भिवाड़ी पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई हैं और दमकल की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में पहले भी साल 2022 में आग की घटना हो चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल उठने लगे हैं.

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